d’exonérer les dessertes ultramarines et corses du volet "écotaxe" de la Taxe sur le Transport Aérien de Passagers.



Ce serait là un signe positif important pour les populations concernées, qui jugent trop élevé le coût de la continuité territoriale.

Il est essentiel que le gouvernement français effectue une évaluation de l’impact de ces taxes. La proposition est un geste de panique et témoigne d’un manque de réflexion commune.



La France devrait suivre leur exemple. La seule réponse possible au déficit français est de faire croître son économie et élargir sa base fiscale, et non pas de taxer les secteurs productifs de l’économie jusqu’à la paralysie,

Pour le Syndicat (professsionnel) des Compagnies Aériennes Autonomes, le projet de triplement du "tarif de solidarité" de la taxe sur le transport aérien de passagers est perçu Le projet . de loi de finances 2025 prévoit de passer la collecte de 462 millions d’euros à 1,462 milliard d’euros.Le syndicat ne comprend pas que les compagnies aériennes soient uniquement ciblées et pas les autres modes de transport, comme le TGV.De plus, il demande au gouvernement de respecter ses promesses et "D'ailleurs IATA a communiqué sur le sujet, pour protester contre cette future hausse.L'association estime que sa mise en oeuvre sera désastreuse pour l'aérien français, alors que l'industrie est un moteur d'emploi et de prospérité." a témoigné Willie Walsh, le directeur général de IATA, dans un précédent article.