Taxe billet d'avion : et si la collecte débutait le 1er avril 2025 ? [ABO]

La guerre des amendements sur la taxe de solidarité a lieu au Sénat !

L'avenir du gouvernement et de son projet de loi de finances 2025 (PLF 25) est gravement hypothéqué. Malgré tout, les sénateurs poursuivent le débat parlementaire d'un futur budget qui pourrait bien ne jamais voir le jour. Dans ces débats, des amendements écrits et défendus par les Entreprises du Voyage (EDV) et la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (FNAM) ont été déposés. La guerre entre la distribution et l'aérien se poursuit... mais cela servira-t-il à quelque chose ?

Rédigé par Romain POMMIER le Jeudi 28 Novembre 2024

