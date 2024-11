Autant à l'Assemblée nationale, l'exécutif a observé avec bienveillance la déposition de l'amendement pour exonérer les Outre-Mer et la Corse, autant en changeant de Chambre, il devrait être plus neutre.



Bien que les Antilles aient été secouées par un mouvement social sur la vie chère, le gouvernement ne pourra pas agir pour supprimer la taxe de solidarité sur les billets d'avion entre le continent et les îles.



" Déjà en 2020, un dispositif d'exonération de TSBA était prévu pour la Corse et les outre-mer.



Or, il n'est jamais rentré en vigueur à cause de la Commission européenne. Une prénotification a été envoyée à l'instance, mais l'incompatibilité de la mesure avec le droit européen est réelle, notamment l'article 107 de la constitution.



Les compagnies sont libres de leur politique commerciale, " nous affirme un conseiller du cabinet de la ministre du Tourisme.



Le doute est balayé, l'exemption n'aura pas lieu.



Par contre, les territoires ultramarins se verront appliquer une tarification plus avantageuse que leurs concurrents long courriers, puisqu'ils figurent dans les vols intérieurs.



Le barème en classe éco prévoit donc une surcharge de 9,5 euros, contre 40 euros pour les destinations long-courriers. Sur la classe affaires, l'écart est encore plus important, puisqu'il passe de 30 à 120 euros, par tronçon.



En attendant, le groupe Dubreuil et Air France continuent de collecter la taxe dite Chirac, mais sur une seule partie du voyage. Ils avaient anticipé une exonération partielle qui n'aura pas lieu.



La compagnie nationale reconnait ne pas l'avoir totalement mise en place.