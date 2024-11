Taxe Chirac : "la réaction du métier est réactionnaire et désuète" [ABO]

nous sommes dans le compte à rebours final pour limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius. Et le temps ne joue pas en notre faveur.

Il y a 10 ans on parlait de la décarbonation en se disant que 2030, c'est une vraie échéance. Nous sommes maintenant à 5 ans de cette date, il ne s'est pas passé grand-chose.



La prise de conscience n'a pas vraiment eu lieu et je ne note pas une volonté d'avancer sur le sujet.



La décarbonation nous pouvons soit la subir, soit en faire une opportunité. Ceux qui n'anticipent pas, seront perdants,

L'urgence est réelle.Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a dans un discours à l'occasion de l'ouverture de la COP 29 rappelé que "Pour rester dans cette limite, d'un monde acceptable, mais qui permettra seulement de limiter la casse,En attendant de faire une bascule qui ne vient pas, le secteur toujours plus en croissance sur terre, préfère mettre la tête dans la terre et ne pas regarder la vérité en face." poursuit François Piot. Fin septembre, l'ADEME a sorti le dernier Bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) du Tourisme réalisé en 2022. Une année, où les voyages long-courriers étaient très nettement en retrait, au profit des clientèles et destinations européennes.Malgré cet exercice biaisé et une baisse de ses émissions, l'industrie pèse au minimum (toujours) 11% des émissions carbone de la France, tout en excluant les émissions du transport international, dont l'aérien et les achats non produits sur le territoire français.Et bien que ce poids devient de plus en plus flagrant, toute l'industrie a haussé le ton, au moment, où le gouvernement a annoncé multiplier par 3 la taxe dite Chirac.