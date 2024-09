Gaz à effet de serre : le tourisme doit (vite) agir ou mourir ?

Par contre faire payer l'aérien à un coût non avantageux par rapport au terrestre (taxation du kérosène) me semble une nécessité à laquelle on finira par arriver.



Cette mesure peut être cumulée avec la taxation des billets. Je note que d'ores et déjà, Heathrow taxe 100€ de plus un vol long courrier que aéroport de Paris.



Dans tous les cas, il y a ou aura une taxation, non pas tant pour taxer, mais pour rétablir de l'équité entre les modes de transport et contribuer à la nécessaire décarbonation,

Nous devons reconnaitre que certains de nos clients prennent l'avion comme s'ils prenaient le bus. Et même si c'est notre métier, nous allons devoir réduire.



Ce sujet est compliqué à aborder.



Vous avez des pays qui sont dépendants du tourisme, nous sommes aussi responsables vis-à-vis d'eux. L'interdiction des Miles et systèmes de fidélité des compagnies aériennes est selon moi une bonne idée.



Nous devrions prendre l'avion si nous avons envie d'aller quelque part, découvrir une culture et un pays, pas pour juste changer d'air ou par nécessité d'utiliser ses points de fidélité,

" estime le géographe du tourisme.Selon lui, les autres propositions du réseau Action Climat vont se heurter à différentes problématiques. Ainsi, l'interdiction des jets privés ne pourra pas se faire seule, tout comme la taxe kérosène et le développement du train ne peuvent se faire qu'avec une volonté politique forte.Les idées sont inégales pour le chercheur, mais elles ont le mérite de susciter le débat et remettre le sujet sur le tapis, alors même que les premiers signaux envoyés par le nouveau gouvernement ne vont pas vraiment en faveur d'un verdissement de notre pays." considère Myriam Tord, agent de voyages pour Versailles Voyages.Une chose est de plus en plus certaine, dans quelques décennies (ou années) d'une façon ou d'une autre, le tourisme tel que nous l'avons connu ne sera plus.Le tourisme est (presque) mort, vive le tourisme ?