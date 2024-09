Et puis je suis allĂ© Ă l’ IFTM , et de prime abord, alors que je travaille dans le tourisme depuis longtemps, je ne me suis pas senti Ă ma place dans ce salon.Pourtant il s’agissait bien d’un salon du tourisme, mais pour ne frĂ©quenter que les salons BtoB dont la vocation estafin qu’ils programment la France, lĂcelui oĂą les pays sĂ©duisent les voyagistes français.Pour ĂŞtre franc, quand j’ai croisĂ© un ami qui m’a demandĂ© ce que je pensais de ce salon, ma première rĂ©ponse a Ă©tĂ© de lui dire que j’avais la sensation d’être dans, tant la place du transport aĂ©rien Ă©tait prĂ©gnante. Et en mĂŞme temps que je lui faisais cette remarque je me suis souvenu qu’en avril dernier d’Atout France, les RDV en France , quiDans le train qui me ramenait en Auvergne, je me suis dit quealors que les mĂ©tiers sont les mĂŞmes, mais surtout l’objet est le mĂŞme. Accueillir ou faire partir est-ce si diffĂ©rent, est ce opposable, et si je me permets d’écrire ça, c’est que depuis quelque temps se joue une petite musique qui tend Ă crĂ©er les conditions de mettre Ă dos, les acteurs du tourisme sur le thème du tourisme durable.