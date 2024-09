Index du Surtourisme : késaco ?

Evaneos et le cabinet de conseil Roland Berger ont conçu le premier Index du surtourisme.



Ce nouvel outil a été conçu comme une aide à la décision pour des touristes indécis. Il a été appliqué à près de 70 destinations parmi les 100 principales en termes d’affluence.



L'index repose sur quatre critères objectifs : le nombre de touristes par habitant, la densité de touristes par km², la saisonnalité de l'activité et enfin la maturité du pays sur la question du tourisme durable.



Dans ce dernier item, l'impact sociétal de l'industrie est pris en compte, tout comme le développement des transports.



Et la première découverte de cette étude réside dans le fait que la notion de surtourisme n'est pas uniforme.



“ Pour chaque typologie de surtourisme, il faut apporter une réponse adaptée.



On ne gère pas un afflux de touristes de la même manière dans une grande capitale européenne ou dans une station balnéaire en été.



Loin de pointer du doigt certaines destinations les plus touchées, il s’agit avec cet indice de pouvoir réfléchir aux solutions les plus adaptées et les mettre en place ” commente Aurélie Sandler, Co-PDG d’Evaneos.



Il existerait alors 3 grandes familles du surtourisme : celui balnéaire, urbain et estival. A noter qu'il a été imaginé un niveau de pré-alerte, concentrant les destinations “ à surveiller ”.



De plus, une catégorie spécifique pour les pays épargnés par le surtourisme a aussi été créée. A savoir, combien de ces destinations resteront dans ce registre d'ici quelques années...