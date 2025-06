Evaneos réalise une acquisition et renforce son accompagnement des réceptifs !

En 2024, à la demande du réseau, elle ouvre PayTravel, sa brique de paiement, à tous les dossiers hors Evaneos. En 2025, elle choisit d’acquérir Odys pour l’intégrer à PayTravel au sein d’une filiale dédiée à tous les DMC.



Et en 2026, nous souhaitons réunir l’ensemble dans une plateforme SaaS unifiée, conçue pour optimiser la performance de nos clients,

Nous avons fait le choix de rejoindre les forces d’Evaneos pour aller plus loin.



Nous voulons consolider la plateforme, accélérer le développement et continuer à faire évoluer Odys sans jamais perdre son ADN. Cette union marque la rencontre entre la puissance technologique d’Evaneos et l’expertise terrain d’Odys,

Nous voulons offrir à toutes les agences locales, partout dans le monde, des outils technologiques puissants, agiles, pensés par des agents locaux, pour des agents locaux, et adaptés à leur quotidien.



En 2026, nous lancerons une suite SaaS 360°, combinant le meilleur d’Odys, de PayTravel et de notre Travel Suite, fruit de plus de dix ans d’expérience

Dès 2010, la plateforme met en ligne Travel Suite, une suite d’outils destinée aux agences locales." explique Alexia Lafitau.Malgré un lancement récent, Odys suscite rapidement l’intérêt de sa cible.Cinquante professionnels l’utilisent activement et une vingtaine d'autres sont en phase d’implémentation." se félicite la dirigeante.Dans les prochaines semaines, une brique GIR sera intégrée, ainsi qu’un système de création d’itinéraires automatisés grâce à l’intelligence artificielle, suivi de l’intégration de Koedia pour un accès en temps réel aux disponibilités et aux tarifs hôteliers.Elles s’entourent d’une équipe dédiée aux produits et à la technologie afin de permettre à l’entreprise de prendre son envol.," a commenté sur Linkedin, Aurélie Sandler, la directrice générale d'Evaneos.