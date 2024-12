Basés à Rio de Janeiro depuis 2004, nous créons des itinéraires personnalisés pour différents profils et budgets : des circuits pour les groupes et des départs garantis aux voyages de luxe sur mesure et aux voyages incentives, des autotours aux programmes dessinés pour les familles ou les couples, etc.

Nous mettons également à disposition de nos clients une plateforme BtoB pour les devis et réservations en ligne (ainsi que la connectivité).

Passion Brazil offre une assistance personnalisée, un large portfolio d’hôtels de charme dans tout le pays, des expériences uniques et exclusives et des offres spéciales à valeur ajoutée.



Nos valeurs



- Nous sommes très engagés, efficaces, soucieux du détail et toujours à la recherche de nouveaux produits et expériences. Nous tenons cela de nos racines françaises !

- Nous privilégions une approche humaine et partageons avec vous notre grande connaissance du Brésil et nos expériences personnelles.

- Nous sommes toujours disponibles et réactifs à toutes sortes de demandes et à tous nos clients.

- Personnalisation, créativité, flexibilité, dynamisme et passion. Telles sont les marques de notre identité brésilienne!



Notre équipe



Notre équipe est formée de professionnels innovants, passionnés et expérimentés, hautement engagés à offrir les meilleurs moments à nos clients. Multiculturels et qualifiés, nos conseillers parlent français, anglais, portugais, espagnol et italien.

Chaque membre est spécialisé dans des secteurs de marché et des régions géographiques spécifiques, vous permettant d'offrir à vos clients une connaissance inégalée du Brésil de la manière la plus adaptée, personnalisée et compétitive.



Nos différentiels



- Une plateforme tarifaire à disposition pour les cotations et réservations en ligne avec plus de 1.000 hôtels et services dans tout le Brésil en ligne à votre disposition.

- Des valeurs ajoutées pour les clients Passion Brazil : dégustations, pique-nique, massage, check-in anticipé, check-out tardif, sur classement, etc.

- Une approche durable et responsable du voyage en privilégiant les expériences positives pour la planète et en soutenant nos communautés locales.

- Une équipe dédiée à personnaliser le séjour des voyageurs et à les surprendre tout au long du séjour.

- Des spécialités brésiliennes et expériences locales dans tous les programmes : rencontre avec des Brésiliens, dégustation de plats et boissons typiques, visite de marchés locaux, etc.

- Une assistance disponible 24h/24 et 7j/7 pour la logistique et les opérations des voyages de vos clients.