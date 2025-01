OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD)

BRAZIL SENSATIONS, UN DMC 100% GREEN !

LES 10 ÉCO-COMMANDEMENTS DE BRAZIL SENSATIONS

1- Appliquer une politique de gestion de déchets et de réduction des outils à usage unique pendant les séjours de nos clientes.

2- Privilégier le choix de partenaires engagés et partageant des valeurs communes locales.

3- Guider, conseiller et encourager nos clients et fournisseurs vers des options respectueuses de l’environnement dans le choix des programmes et séjours.

4- Encourager et promouvoir la préservation du patrimoine locale.

5- Soutenir et respecter le développement des populations locales et leur savoir-faire.

6- Impliquer les visiteurs dans des projets locaux via la rencontre et leur participation.

8- Mise en place de solutions adaptées pour réduire l’utilisation de ressources à usage unique.

9- Encourager les initiatives personnelles responsables (covoiturage, utilisation de moyen de transports propres pour venir au bureau).

10- Mettre en place des moyens managériaux et de formation afin d’impliquer de manière pérenne ses collaborateurs dans une démarche RSE.

Brazil Sensations s’engage activement à contribuer aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, destinés à promouvoir la paix, la prospérité et la protection de notre planète. En tant que DMC, notre mission va au-delà de la simple prestation de services de qualité : nous visons également à avoir un impact positif sur les communautés que nous accompagnons.Dans le cadre de notre engagement pour la durabilité, Brazil Sensations est un membre actif du Réseau Brésil du Pacte Mondial des Nations Unies. Ce partenariat nous permet d'aligner nos pratiques commerciales sur des principes relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption. En intégrant les Objectifs de Développement Durable (ODD) dans notre stratégie, nous cherchons non seulement à améliorer nos services, mais aussi à générer un impact positif sur les communautés et l'environnement, consolidant ainsi notre position de leader du tourisme responsable au Brésil.Brazil Sensations est le premier DMC brésilien à s’engager sur la compensation de Carbonne de ses activités.Outre nos gestes instaurés au quotidien pour minimiser notre impact sur notre planète, Brazil Sensations a souhaité non seulement être écologique et équitable mais aussi renforcer le concept régénératif.Suite á une longue expertise par Agroforestry Carbon, nos émissions de CO2 sont compensées sous forme de contribution á des projets certifiés au Brésil.En lien avec les Objectifs de Développement Durable définis par les Nations Unies, notre action se concentrera sur la reforestation, la préservation des forêts et de la biodiversité, et les énergies renouvelables, tout en s’assurant de la protection des populations les plus vulnérables.Difficile d’ignorer aujourd’hui l’impact que nos projets de voyages au Brésil peuvent avoir sur l’environnement. C’est dans ce contexte que Brazil Sensations offre la possibilité d’une solution pour chaque projet afin de proposer une compensation de Carbonne adaptée.Brazil Sensations est ravie de vous présenter ses engagements RSE à fin d’agir pour une industrie du Tourisme plus respectueuse de l’environnement lors de nos opérations.