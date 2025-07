BRAZIL SENSATIONS : À la découverte de Bahia avec Air Europa et SELECTOUR

Ce groupe 100 % féminin, accompagné par Noemi Belarif d’Air Europa et Lola Lépine de Brazil Sensations, était composé de 10 agents de voyages du réseau Selectour. Elles ont passé deux nuits à Salvador, à l’hôtel Fera Palace, puis trois nuits à Praia do Forte, à l’Ecoresort Tivoli et à l’Iberostar Wave.



Salvador, surnommée la « Rome noire », fut la première capitale du Brésil. Elle constitue un véritable carrefour culturel entre héritages amérindiens, européens et surtout africains. Aujourd’hui, la ville affiche une culture vibrante, vivante, haute en couleur, avec une forte empreinte africaine visible dans son histoire, sa cuisine, ses traditions religieuses et son quotidien.



Praia do Forte, situé à 1h30 de route, est un ancien village de pêcheurs devenu une destination balnéaire de charme. Réputée pour ses 12 km de plages semi-désertiques et ses piscines naturelles, elle abrite également le siège du projet TAMAR, dédié à la préservation de la faune marine, notamment les tortues de mer.