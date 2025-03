Tourisme régénératif : comment Brazil Sensations change la façon de découvrir le Brésil

Brazil Sensations met tout en œuvre pour proposer à ses clients un tourisme de régénératif. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples concrets de cet engagement



● Compensation de carbone

Brazil Sensations est le premier DMC brésilien à s´engager sur la compensation de carbone de ses activités.

À la suite d’une longe expertise par Agroforestree, nos émissions de CO2 sont compensées sous forme de contribution à des projets certifiés au Brésil.

En lien avec les Objectifs de Développement Durable définis par les Nations Unies, notre action se concentrera sur la reforestation, la préservation des forêts et de la biodiversité, et les énergies renouvelables, tout en s´assurant de la protection des populations les plus vulnérables.

Difficile d´ignorer aujourd´hui l´impact que nos projets de voyages au Brésil peuvent avoir sur l´environnement. C´est dans ce contexte que Brazil Sensations offre la possibilité d´une solution pour chaque projet afin de proposer une compensation de carbone adaptée.



● Gestion des déchets dans nos bureaux

En plus du tri sélectif réalisé par notre équipe, nous avons pris des décisions stratégiques pour réduire notre production de déchets au bureau. À Rio de Janeiro, où l'eau du robinet est déconseillée pour la consommation, il est courant d'utiliser des fontaines d'eau dans les bureaux. Nous avons opté pour une fontaine en terre cuite, une solution durable et respectueuse de l'environnement, fabriquée à partir de matériaux naturels et biodégradables. Ainsi, nous éliminons l'utilisation de bidons en plastique !



● Participation à des associations locales

Dans nos programmes, qu'ils soient MICE ou LOISIRS, nous intégrons des activités en partenariat avec des associations locales, en fonction des intérêts de nos clients : reforestation, engagement social, projets avec des enfants (musique, activités périscolaires, etc.). Il est essentiel pour nous de jouer un rôle actif dans ces initiatives.



● Développement et soutien d’association

Nous avons également eu la chance de contribuer à la création d’une association dans une favela avec laquelle nous collaborons régulièrement. Nous leur avons apporté un soutien administratif et financier qui a favorisé leur développement. Aujourd’hui, cette association propose des visites touristiques, des repas chez l'habitant, divers ateliers sur la plage, ainsi que des t-shirts avec leur logo !



● Proposer des alternatives aux bus dans nos programmes

Lorsque cela est possible, nous privilégions les trajets à pied ou à vélo pour rejoindre un restaurant ou une activité. C’est aussi une excellente occasion de découvrir la ville sous un autre angle et d’observer de près la vie quotidienne des Brésiliens.



● Participation financière ou de bien physique à un espace périscolaire

Lors de voyages incentive à Rio de Janeiro, nous aimons proposer de soutenir une école périscolaire située dans une favela. En fonction des besoins spécifiques de l'école, nous guidons nos clients vers les différentes façons dont ils peuvent apporter leur soutien.



● Proposition de goodies qui favorise les communautés locales

Après avoir proposé des goodies écologiques, tels que des pailles en bambou ou des totebags en coton biologique, nous avons décidé d'évoluer notre offre pour qu'elle soit en parfaite harmonie avec notre engagement pour un tourisme plus régénératif. Ainsi, nous avons opté pour des produits issus de l'artisanat local. Nous collaborons notamment avec des femmes inspirantes qui, seules, soutiennent financièrement leur famille.



● Sélection responsable de nos fournisseurs

On privilégie toujours des fournisseurs qui applique une politique et une vision de développement durable, visant à un impact positif sur la société et à respecter l´environnement. Nous accordons également une grande importance à la collaboration avec des marques brésiliennes, telles que des chaînes hôtelières locales, des produits typiquement brésiliens, et bien plus encore.