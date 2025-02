Brazil Sensations célèbre ses 11 Ans : Retour sur un voyage fort en Sensations !

Cette année est définie par trois grandes nouvelles collaborations. Brazil Sensations s’associe avec Laura Policastro (ancienne directrice MICE de Club Med LATAM pendant 15 ans) pour le développement du marché LATAM. En plus de ce marché, Brazil Sensations a souhaité consolider sa présence sur divers marchés européens avec l’aide de Jordi Sole et DMC Market pour le marché espagnol et portugais et également avec l’aide de Ria Mooijaart et DMC Collection pour le Benelux, la Suisse et l’Allemagne.



2024 : Poursuite de l'expansion en France et récompense internationale

Brazil Sensations a eu l'honneur de rejoindre non pas un, mais deux prestigieux réseaux d'agences en 2024 : Havas et Prêt-à-Partir. Nous sommes également extrêmement fiers d’avoir remporté deux prix "World MICE Award", celui de "Best MICE Organiser" pour le Brésil ainsi que pour l'Amérique Latine.



2025 : Le meilleur reste à venir

L’équipe de Brazil Sensations se compose aujourd’hui de 17 collaborateurs passionnés. Nous sommes impatients de découvrir ce que 2025 nous réserve et espérons de tout cœur que vous ferez partie de cette nouvelle année.