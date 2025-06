Sensations brésiliennes : quand la cuisine devient voyage avec Brazil Sensations

Dans le Sud du Brésil, on retrouve une forte influence de la culture gaúcha , héritée des traditions rurales partagées avec les voisins argentins et uruguayens. C’est une région de grandes plaines, d’élevage, et de traditions bien ancrées — et c’est surtout LA destination incontournable pour les amateurs de churrasco, le célèbre barbecue brésilien.



Ici, la viande est une véritable institution. Elle est grillée lentement sur des braises, souvent simplement assaisonnée de gros sel, pour en préserver toute la saveur. Le churrasco se partage généralement en famille ou entre amis, dans une ambiance conviviale et festive. C’est bien plus qu’un repas : c’est un rituel social et culturel. Les coupes de viande varient selon les traditions locales, mais certaines, comme la picanha , sont devenues emblématiques dans tout le pays.



Le Sud se distingue aussi par l’influence des immigrations européennes — allemandes, italiennes, et polonaises notamment — qui ont laissé leur empreinte sur la cuisine régionale, avec des plats à base de charcuterie, de pommes de terre, de fromages, et de choux fermentés, souvent présents aux côtés des grillades.



Dans le Centre du Brésil, la cuisine est profondément ancrée dans les traditions locales et fortement inspirée par le cerrado , cette vaste savane brésilienne. Ici, la manioc reste un ingrédient incontournable, utilisé sous diverses formes dans de nombreux plats typiques.

Parmi les autres produits emblématiques de la région, on trouve le pequi , un fruit au goût unique et intense, souvent intégré dans les recettes locales, notamment dans les ragoûts et les plats en sauce. Le maïs est également un aliment de base, utilisé dans une variété de préparations, des soupes aux pâtisseries, en passant par les pamonha (une sorte de pâte de maïs cuite dans des feuilles de maïs). Il est également possible de découvrir des viandes exotiques comme le caïman, qui font partie de la gastronomie locale.