Carnaval au Brésil : Une Expérience Sensationnelle avec Brazil Sensations

Le Carnaval de Rio est le plus connu au monde mais il n’a rien a envié au Carnaval de Salvador celui-ci est plus populaire. Il se distingue par son ambiance unique et sa forte influence de la culture afro-brésilienne.



Dans les rues de Salvador



Contrairement à Rio de Janeiro, il n’y a pas de compétition des écoles de Samba. Le Carnaval de Salvador se déroule principalement dans les rues. Vous y trouverez les typiques « blocos » de Carnaval mais également des « Trios Eléctricos », ce sont des camions transformés en scènes mobiles. Ces derniers transportent les musiciens et artistes pendant que la foule suit derrière en faisant la fête. De grands artistes brésiliens participent au Carnaval de Salvador comme Ivete Sangalo ou Gilberto Gil.



L’influence de la culture afro-brésilienne



Les défilés, la musique et les danses rendent hommage à la culture afro-brésilienne et à ses traditions, créant une ambiance unique d’inclusivité et de célébration de la diversité. Pour chanter et danser, vous y retrouverez de l’axé, du samba-reggae ou du forró, des rythmes typiques de la région de Bahia. Le Carnaval de Salvador est également marqué par une dimension spirituelle avec des processions et célébrations religieuses liées au candomblé. Celles-ci se mélangent avec la fête.