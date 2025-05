Brazil Sensations : émotions sportives aux quatre coins du pays

● Avril : cap sur São Paulo, la plus grande métropole d’Amérique latine

● Mai : courez au cœur de l’architecture futuriste de Brasilia, la capitale

● Juin : choisissez entre les paysages mythiques de Rio de Janeiro ou la majesté des chutes de Foz do Iguaçu

● Juillet : direction Florianópolis, l’île aux plages paradisiaques

● Octobre : découvrez Belo Horizonte, entre collines verdoyantes et culture gastronomique

● Novembre : terminez en beauté à Salvador, première capitale du Brésil, empreinte d’histoire et de rythmes afro-brésiliens

Et si vos vacances devenaient l’occasion parfaite pour relever un défi sportif dans un décor totalement dépaysant ? Imaginez : découvrir une ville en courant, ressentir son énergie à chaque foulée, puis savourer un moment de détente bien mérité sur la plage ou au spa de votre hôtel. Le Brésil, avec son ambiance festive et ses paysages à couper le souffle, est le terrain de jeu idéal pour les passionnés de course à pied.Voici quelques rendez-vous incontournables pour vivre un marathon à la brésilienne, entre performance et plaisir :