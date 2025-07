Bretzel Travel : Et l’Allemagne dans tout ça ? La nouvelle agence d’experts du tourisme

Et il faut bien l’avouer : l’intuition était la bonne. Portée par des débuts plus que prometteurs, Bretzel Travel connaît un succès presque inopiné.

L’équipe s’est déjà rapidement agrandie avec le recrutement de plusieurs talents, d’horizons toujours variés mais avec toujours la même passion du travel afin d’accompagner la demande grandissante et d’y répondre avec la qualité et le sérieux garantie par l’ exigence Bretzel en matière de création d’itinéraires personnalisés. Désormais, Bretzel Travel, c’est aussi une présence au cœur de la capitale allemande, à Berlin, pour être encore plus proches du terrain, de leurs partenaires et des opportunités locales. “ Depuis le lancement, une présence à Berlin était quelque chose que l’on avait dans un coin de la tête. Après nos super débuts, difficilement anticipables ” s’amuse-t-il, “ nous avons eu rapidement l’opportunité d’agrandir l’équipe et de s’étendre à travers l’Allemagne, et quoi de mieux que la capitale ! ” raconte Hugo.

Mais une chose n’a pas changé : l’ambition. Continuer à faire les choses bien. Continuer à proposer des voyages qui ont du sens. Et surtout, continuer à concevoir des itinéraires mémorables, loin des standards et toujours avec la touche Bretzel, de qualité et de passion, qui fait le succès du DMC. Alors, à quoi ça ressemble, un voyage façon Bretzel ?