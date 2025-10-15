Halloween 2025 : toutes les idées pour vivre le grand frisson en France !

Dans les Hauts-de-France, le Palais des Beaux-Arts de Lille propose, le 31 octobre, sa “Nuit terrible d’Halloween”.



En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les Musées de la Ville de Marseille (Cantini, Borély, MAAOA) transforment leurs espaces les 30 et 31 octobre. Au Château Borély, le Safari d’Halloween invite les enfants de 4 à 7 ans à suivre les traces de créatures fantastiques dans le parc du musée.



À Villeneuve-Loubet, le Musée Escoffier de l’Art Culinaire revisite son univers gastronomique avec un jeu d’enquête “spécial vampires”, où les participants doivent retrouver “la recette secrète de l’aïoli anti-vampires” pour sauver le village. À Aix-en-Provence, la Fabrique du Roy René entraîne les familles dans “Le mystère des calissons disparus”, une aventure contée et gourmande au cœur du musée.



En région Rhône-Alpes, le Département du Rhône propose la “Nocturne d’Halloween – Hadès, le re-tour”, au Musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal. Au programme : une visite théâtralisée d’une heure inspirée de la mythologie grecque et de ses enfers mythiques.



Dans le Sud et le Languedoc, le Musée hanté de Nîmes revient les 22 et 29 octobre pour deux soirées spéciales Halloween dans un décor romain. Enfin, en Vaucluse, le Musée de l’École d’Autrefois à Monteux propose des animations créatives “spécial Halloween”.