Halloween 2025 : toutes les idées pour vivre le grand frisson en France !

Halloween 2025 : 10 activités effrayantes à vivre en France pour le grand frisson : Châteaux hantés, parcs à thème, musées et escape games : les meilleures idées pour frissonner le 31 octobre. Depositphotos.com Auteur MicEnin
Halloween n’est plus seulement une fête pour enfants déguisés et amateurs de bonbons.
Célébrée le 31 octobre, cet évènement venu d'outre-Atlantique est devenu un véritable levier de dynamisation pour les parcs, musées, sites patrimoniaux et offices de tourisme.
Entre décorations, spectacles thématiques et parcours de frayeur, la France se transforme en terrain de jeu pour les visiteurs en quête de mystère et d’adrénaline.
Parcs à thème, châteaux hantés, musées, escape games ou circuits paranormaux : partout en France, Halloween 2025 s'annonce terrifiant. Voici 5 idées de sorties pour Halloween 2025 en France.
Halloween 2025 dans les parcs à thème
Les grands parcs à thème ont bien compris l'intérêt de développer la thématique d’Halloween pour prolonger la saison touristique.
Disneyland Paris, le Parc Astérix ou encore Europa-Park déploient décorations, spectacles thématiques et parcours de terreur.
Ces événements saisonniers permettent d’attirer un public familial le jour et les amateurs de sensations fortes le soir.
Le Parc Astérix, par exemple, enregistre chaque année une hausse notable de fréquentation grâce à « Peur sur le Parc », mêlant spectacles effrayants et zones de frayeur scénarisées.
Le Futuroscope, mais aussi Nigloland ou encore la Mer de Sable sortent aussi leurs habits de sorcières pour surfer sur cette vague.
Châteaux hantés et visites nocturnes : l’essor du tourisme de la peur
Les sites patrimoniaux et châteaux s’approprient eux aussi la thématique d’Halloween. En France, de nombreux monuments ouvrent leurs portes à la tombée de la nuit pour des visites guidées teintées de mystère.
Le Château de Brissac, en Anjou, ou le Château de Combourg, en Bretagne, s’appuient sur leurs légendes pour proposer des parcours immersifs, entre histoire et frisson.
Le Château de Breteuil (Yvelines), propose des nuits hantées, murder parties et journées dédiées, mêlant énigmes, contes mystérieux et décors effrayants.
Le Château de Bourlemont met en place un “parcours de l’horreur” dans la forêt et les douves, avec une soirée endiablée réservée aux adultes (à partir de 19h).
Le Château de Lichtenberg (Alsace) transforme ses jardins et salles en univers apocalyptique, avec ateliers et spectacles adaptés à tous les âges.
Certains châteaux, comme Lourmarin ou Rivau, mettent l’accent sur l’immersion dans un décor mystérieux, des contes et des jeux de piste pour enfants avec distribution de friandises. À Lyon, le Château de Trévoux se métamorphose en hôtel hanté victorien pour une soirée immersive.
Enfin, le Château de Ferrières (Seine-et-Marne) plonge ses hôtes dans “La Nuit des Ombres”, un dîner immersif où chaque couloir cache un secret.
Les escape games d’Halloween 2025
Dans les grandes villes, de nombreux escape games adaptent leurs scénarios pour Halloween. Ambiance lugubre, lumières tamisées et énigmes inquiétantes vous promettent aussi le grand frisson.
À Paris, Lyon, Marseille ou Lille (mais pas que !), les enseignes transforment leurs salles en véritables scènes d’horreur : couloirs obscurs, effets sonores saisissants, fumée artificielle et décors inspirés de films d’épouvante.
Les joueurs plongent dans des univers tels que des manoirs hantés, asiles abandonnés ou laboratoires secrets, où le but n’est plus seulement de résoudre des énigmes, mais de survivre à la peur.
Certaines marques spécialisées, comme The Game, One Hour ou LeavinRoom, conçoivent des scénarios exclusifs pour la période d’Halloween.
A Paris, The Dark Dreams vous fera trembler d'horreur. Deux types d'attractions sont proposées un labyrinthe d'horreur et un escape game dans les catacombes de Paris.
Les balades contées et circuits du paranormal
Moins flippante, les balades contées et les circuits paranormaux organisés dans toute la France vous feront vivre Halloween d'une autre manière.
Du Val-d’Oise à la Baie de Quiberon, petits et grands pourront (re)découvrir les légendes locales à la lueur des lanternes.
Au Château d’Auvers, une promenade féerique avec l’âne Cadichon entraîne les visiteurs dans un conte d’Halloween poétique, tandis qu’à Saint-Maximin (Oise), la Maison de la Pierre plonge le public dans un “voyage fantastique et terrifiant” au cœur des galeries souterraines.
Dans le Tarn-et-Garonne, la Grotte du Bosc sert de décor à des récits mystérieux portés par une conteuse inspirée, et en Bretagne, la Baie de Quiberon invite les familles à écouter des histoires magiques à la ferme.
Les amateurs de frissons nocturnes trouveront leur bonheur dans le Parc naturel du Perche, avec une balade contée sur les mythes locaux, ou encore lors des promenades en forêt spéciales Halloween, accessibles dès 5 ans.
Du côté des circuits du paranormal, la visite hantée de Grenoble à la lampe torche et le Carmel hanté de Saint-Denis vous permettront de découvrir ces lieux autrement.
Le Mont Saint-Michel et les Catacombes de Paris ouvriront leurs portes pour des visites guidées spéciales Halloween. Enfin, les fans de dark culture ont rendez-vous à Nice pour le Paranormal Festival – Acte V : Voices From Hell !
Vedettes de Paris transforme la Seine en terrain de jeu fantastique. Du 29 au 31 octobre 2025, petits et grands pourront découvrir les monuments de Paris et embarquer pour une croisière d’une heure pleine de frissons, contes de pirates et maquillages !
Les nuits au musée : une expérience culturelle et terrifiante
Pour Halloween 2025, plusieurs musées français troquent leur calme habituel contre une ambiance mystique et nocturne, le temps de véritables « nuits au musée ».
À Paris, le musée Rodin convie le public à sa soirée immersive « Bienvenue en Enfer » le 31 octobre, inspirée de la célèbre Porte de l’Enfer d’Auguste Rodin , une déambulation artistique où sculptures et ombres prennent vie sous les projecteurs.
À Saint-Denis, le musée d’Art et d’Histoire Paul Éluard transforme ses salles en cabinet de l’étrange, mêlant performance krump et enquêtes ensorcelées pour petits et grands.
Plus au sud, à Grasse, le Musée d’Art et d’Histoire de Provence invite les visiteurs à une visite contée dans une atmosphère d’histoires mystérieuses et de fantômes du XVIIIe siècle.
Pour les familles, le Musée de l’Illusion propose ses “Nocturnes de la Terreur” du 18 octobre au 2 novembre. En Alsace, la Cité du Train à Mulhouse organise quant à elle une grande Nocturne Halloween le 31 octobre, jusqu’à 22h. Il s'agit d'un parcours nocturne insolite parmi des locomotives et des vapeurs anciennes, où les visiteurs sont invités à venir déguisés.
Dans les Hauts-de-France, le Palais des Beaux-Arts de Lille propose, le 31 octobre, sa “Nuit terrible d’Halloween”.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les Musées de la Ville de Marseille (Cantini, Borély, MAAOA) transforment leurs espaces les 30 et 31 octobre. Au Château Borély, le Safari d’Halloween invite les enfants de 4 à 7 ans à suivre les traces de créatures fantastiques dans le parc du musée.
À Villeneuve-Loubet, le Musée Escoffier de l’Art Culinaire revisite son univers gastronomique avec un jeu d’enquête “spécial vampires”, où les participants doivent retrouver “la recette secrète de l’aïoli anti-vampires” pour sauver le village. À Aix-en-Provence, la Fabrique du Roy René entraîne les familles dans “Le mystère des calissons disparus”, une aventure contée et gourmande au cœur du musée.
En région Rhône-Alpes, le Département du Rhône propose la “Nocturne d’Halloween – Hadès, le re-tour”, au Musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal. Au programme : une visite théâtralisée d’une heure inspirée de la mythologie grecque et de ses enfers mythiques.
Dans le Sud et le Languedoc, le Musée hanté de Nîmes revient les 22 et 29 octobre pour deux soirées spéciales Halloween dans un décor romain. Enfin, en Vaucluse, le Musée de l’École d’Autrefois à Monteux propose des animations créatives “spécial Halloween”.
Halloween 2025, moteur du dark tourism en France
De plus en plus de voyageurs s’intéressent aux lieux marqués par le mystère ou la peur. Châteaux hantés, catacombes, anciennes prisons ou carrières souterraines font partie des itinéraires du dark tourism, qu'Halloween met aussi à l'honneur chaque année.