Barceló Hotel Group signe son entrée en Malaisie

un nouvel hôtel à Kuala Lumpur de 199 suites


Barceló Hotel Group annonce son arrivée en Malaisie avec la gestion du Richmond Estelar, un nouvel hôtel de luxe en développement au cœur du Triangle d’Or de Kuala Lumpur. Réalisé en partenariat avec Richmond Asia Group, l'établissement devrait ouvrir fin 2028.


Rédigé par le Mardi 14 Octobre 2025

José Canals, Chief Operations Officer pour la Méditerranée, le Moyen-Orient eAaron Yap, CEO and Managing Director of Richmond Asia et José Canals, Chief Operations Officer pour la Méditerranée, le Moyen-Orient et l’Asie au sein de Barceló Hotel Group -Group - Photo Barcelo Hotel Group
Barceló Hotel Group annonce son arrivée en Malaisie à travers la gestion du Richmond Estelar, un nouvel hôtel de luxe actuellement en développement à Kuala Lumpur.

Ce projet est mené en partenariat avec Richmond Asia Group. Le Richmond Estelar, dont l’ouverture est prévue pour fin 2028, sera situé dans le corridor KLCC – Bukit Bintang, l’un des quartiers les plus dynamiques de Kuala Lumpur.

L’établissement comprendra 199 suites et proposera plusieurs concepts gastronomiques signés Barceló Hotel Group.

Barceló Hotel Group renforce sa présence en Asie

Le groupe hôtelier est déjà implanté dans sept pays : les Maldives, l’Indonésie, le Sri Lanka, la Thaïlande, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et Oman.

« Ce projet représente une opportunité unique de consolider notre expansion en Asie. », souligne José Canals, Chief Operations Officer pour la Méditerranée, le Moyen-Orient et l’Asie chez Barceló Hotel Group.

Aaron Yap, CEO et directeur général de Richmond Asia Group a ajouté : « Nous associer à Barceló Hotel Group, marque de renommée internationale, nous assure des standards de service mondiaux et renforce notre engagement à créer des actifs immobiliers reconnus pour leur valeur et leur excellence. »

Lu 91 fois

Tags : barcelo, barcelo hotel group, malaisie
