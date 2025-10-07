Solea lance la location de villas pour se démarquer

Alexandre Espitalier-Noël (DG), entouré de Isabelle Petit (production) et Clémentine Peries Joly (marketing). (c).T.Beaurepere
Voyages intergénérationnels en famille, séjours entre amis ou en couples… le marché de la location de villas est en pleine boom, mais largement concentré entre les mains de quelques opérateurs BtoC, comme Airbnb, Abritel ou Booking.com.
Pour répondre à cette demande croissante de vacances différentes, synonyme d’indépendance, de liberté et d’immersion dans la culture locale mais qui échappe largement à la distribution traditionnelle, Solea lance Solea Villas.
« Chaque année, nous réalisons un sondage auprès d’une centaine d’agences, pour avoir leurs avis sur nos différents services. Les derniers retours sont très bons, avec des points d’amélioration possibles sur la technologie et la production, jugée excellente mais parfois perçue comme similaire à celle de nos confrères » explique Alexandre Espitalier-Noël, directeur général.
Des villas pour se différencier et répondre à la demande du marché
Pour répondre au premier point, le tour-opérateur a mis en ligne une nouvelle version plus performante de son site BtoB en septembre dernier. Et après le lancement d’une gamme Signature d’Exception, Solea mise sur Solea Villas pour répondre au second.
« Désormais, tout le monde est concurrent. Les TO généralistes chassent sur les terres des spécialistes, ces derniers élargissent leurs horizons. Je suis très fier de cette nouvelle offre qui va nous permettre de nous différencier davantage » poursuit Alexandre Espitalier-Noël.
En défrichant ce marché avant les autres et en proposant de nouvelles opportunités pour les agences, Solea entend également s’imposer comme le leader incontesté de la location de villas en BtoB.
4000 chambres en quatre gammes, dans une dizaine de destinations
Le projet a été mûri durant dix mois, sous la houlette d’Isabelle Petit chargée de dénicher les meilleures offres, dans les destinations phares du TO. Puis les commerciaux ont été sensibilisés à cette nouvelle programmation et deux agents de réservation y sont dédiés.
Il en résulte une offre - amenée à s’étoffer rapidement - qui regroupe environ 4000 chambres dans dix destinations sur les 35 programmées par Solea : Maurice, Réunion, Seychelles, Martinique, Guadeloupe, Saint Martin, Saint Barthélémy, République dominicaine, Bali & Lombok et Zanzibar. Le Mexique s’y ajoutera prochainement.
Elle se décline en quatre gammes, pour répondre à toutes les demandes et tous les budgets (de 2 jusqu’à 18 chambres) : villas privées dans des lieux d’exception, villas intégrées au sein d’hôtels que les TO peinent souvent à commercialiser, villas dans le cadre de projets immobiliers et appartements dans des résidences.
Parmi les destinations les plus fournies, Solea propose 570 villas et appartements répartis entre la Guadeloupe, la Martinique et Saint Martin, 460 à Saint Barthélémy avec des villas au style caribéen ou design épuré, 350 à Maurice où la para-hôtellerie connait un fort développement depuis quelques années, ou encore 172 en Indonésie.
Des villas proposées en exclusivité sur le marché français
Pour mettre en marché cette offre, Solea passe par des gestionnaires locaux soigneusement sélectionnés, avec des contrats exclusifs sur le marché français, dans 80% des cas. Une grande partie a été directement visitée par les équipes du TO.
Ces villas sont mises en avant dans la brochure Solea sortie fin août, avec une page dédiée pour chaque destination, et sont détaillées sur le site BtoB à partir d’un onglet spécifique.
« Nous ne disposons pas d’allotements sur ces produits également commercialisés par d’autres acteurs dans le monde. D’où la nécessité de proposer une offre très large dès le lancement » précise Alexandre Espitalier-Noël. La réservation est généralement confirmée dans les 24 heures.
Un taux de commission identique à celui des autres produits
Dans un contexte parfois anxiogène lorsqu’il s’agit de trouver et réserver la bonne villa au bout du monde sur un site internet, et alors que les fausses annonces et escroqueries se multiplient, cette offre répond également à une clientèle qui a besoin d’être accompagnée et rassurée.
Aux agences désormais de s’en saisir. Elles sont commissionnées au même taux que pour les autres produits, peuvent greffer à ces villas un vol, des transferts, des activités….
Si le ménage durant le séjour est généralement inclus, le client peut également ajouter des services, comme un majordome, un chef pour préparer les repas ou une baby-sitter.
4000 clients espérés en 2026
« Nous avons mis le produit en avant dans notre roadshow qui visite actuellement 24 villes. Le retour des agences est excellent » affirme Alexandre Espitalier-Noël qui annonce déjà de nombreuses ventes.
Et s’il se refuse à communiquer une prévision de chiffre d’affaires (« c’est un business nouveau que nous découvrons » conclut-il), le dirigeant espère séduire 4000 clients en 2026.
