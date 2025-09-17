Comment Solea veut hisser Signature d’Exception dans le très haut de gamme [ABO]

"Notre ambition est de consolider les process et les outils pour atteindre de hauts niveaux d'excellence, de former et valoriser le discours de nos travel designers pour une approche encore plus personnalisée et de se rapprocher encore davantage de nos partenaires hôteliers et DMC pour proposer des expériences et services exclusifs",

"Depuis plusieurs mois, nous avons mis en place de nouveaux outils pour mieux accompagner les agences et leurs clients"

"L’essentiel reste l’écoute et la compréhension, afin de rassurer et de mieux cerner les besoins."

"Il ne s’agit pas seulement de vendre un voyage, mais aussi de partager l’expertise et l’expérience de nos travel designers."

"Le luxe, c’est aussi être capable de déconstruire un voyage élaboré depuis des mois si nécessaire, et de rester disponible grâce à une conciergerie 24h/24 et un suivi constant."

"formé pour vérifier chaque dossier avec une checklist et contrôler tous les services"