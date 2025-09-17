Comment Solea veut hisser Signature d’Exception dans le très haut de gamme [ABO]

Alexandre Espitalier-Noël sur Signature d'Exception : "Nous sommes très satisfaits des chiffres, mais au niveau de la proposition, nous souhaitons aller encore plus loin" - Photo Solea
Signature d’Exception change de braquet.
Lancée il y a un peu moins d'un an, la marque haut de gamme de Solea veut franchir une nouvelle étape.
Signature d'Exception a enregistré un chiffre d'affaires de 2,572 M€ depuis octobre 2024. Le budget moyen par personne atteint 9 707 euros contre 2 700 euros pour Solea.
"Nous ne sommes plus du tout au même niveau de clients. Grâce à Signature d'Exception, nous avons apporté une nouvelle typologie de clients dans le groupe et nous avons la prétention d'aller encore plus haut.
Nous sommes très satisfaits des chiffres, mais au niveau de la proposition, nous souhaitons aller encore plus loin", détaille Alexandre Espitalier-Noël, directeur général de Solea, qui souhaitait que la marque soit davantage incarnée par "une personne qui représentait vraiment le luxe."
Pour mener ce projet, le voyagiste s’est ainsi entouré de Gino Pierre, expert reconnu du secteur, qui cumule plus de 30 ans d’expérience dans l’univers du luxe, dont deux décennies au sein de Voyageurs du Monde.
Lancée il y a un peu moins d'un an, la marque haut de gamme de Solea veut franchir une nouvelle étape.
Signature d'Exception a enregistré un chiffre d'affaires de 2,572 M€ depuis octobre 2024. Le budget moyen par personne atteint 9 707 euros contre 2 700 euros pour Solea.
"Nous ne sommes plus du tout au même niveau de clients. Grâce à Signature d'Exception, nous avons apporté une nouvelle typologie de clients dans le groupe et nous avons la prétention d'aller encore plus haut.
Nous sommes très satisfaits des chiffres, mais au niveau de la proposition, nous souhaitons aller encore plus loin", détaille Alexandre Espitalier-Noël, directeur général de Solea, qui souhaitait que la marque soit davantage incarnée par "une personne qui représentait vraiment le luxe."
Pour mener ce projet, le voyagiste s’est ainsi entouré de Gino Pierre, expert reconnu du secteur, qui cumule plus de 30 ans d’expérience dans l’univers du luxe, dont deux décennies au sein de Voyageurs du Monde.
Signature d’Exception : des expériences et services exclusifs
"Notre ambition est de consolider les process et les outils pour atteindre de hauts niveaux d'excellence, de former et valoriser le discours de nos travel designers pour une approche encore plus personnalisée et de se rapprocher encore davantage de nos partenaires hôteliers et DMC pour proposer des expériences et services exclusifs", résume Alexandre Espitalier-Noël.
Fort de cette feuille de route, Gino Pierre a réalisé un audit interne.
"Depuis plusieurs mois, nous avons mis en place de nouveaux outils pour mieux accompagner les agences et leurs clients", explique ce dernier. "L’essentiel reste l’écoute et la compréhension, afin de rassurer et de mieux cerner les besoins."
Parmi les mesures déployées, il cite un numéro direct pour les agences, l’envoi d’un profilage client systématique et d’une lettre d’accompagnement avec chaque devis, ainsi que la mise en avant des services considérés comme standards du luxe, tels que l’envoi de la carte d’embarquement (service inclus Signature d’Exception), les transferts privés depuis le domicile, l’accès au salon, le coupe file à l'aéroport, l’assignation des sièges ou encore le service de visa (ces derniers services sont avec suppléments).
Le voyagiste enrichit également ses devis sur la forme et sur le fond avec des propositions qui mettent à l'honneur des expériences inédites et un contenu plus émotionnel. "Il ne s’agit pas seulement de vendre un voyage, mais aussi de partager l’expertise et l’expérience de nos travel designers."
Enfin, Gino Pierre insiste sur l’importance de la réactivité et de la personnalisation. "Le luxe, c’est aussi être capable de déconstruire un voyage élaboré depuis des mois si nécessaire, et de rester disponible grâce à une conciergerie 24h/24 et un suivi constant."
Il souligne aussi le rôle clé du service technique, "formé pour vérifier chaque dossier avec une checklist et contrôler tous les services".
Fort de cette feuille de route, Gino Pierre a réalisé un audit interne.
"Depuis plusieurs mois, nous avons mis en place de nouveaux outils pour mieux accompagner les agences et leurs clients", explique ce dernier. "L’essentiel reste l’écoute et la compréhension, afin de rassurer et de mieux cerner les besoins."
Parmi les mesures déployées, il cite un numéro direct pour les agences, l’envoi d’un profilage client systématique et d’une lettre d’accompagnement avec chaque devis, ainsi que la mise en avant des services considérés comme standards du luxe, tels que l’envoi de la carte d’embarquement (service inclus Signature d’Exception), les transferts privés depuis le domicile, l’accès au salon, le coupe file à l'aéroport, l’assignation des sièges ou encore le service de visa (ces derniers services sont avec suppléments).
Le voyagiste enrichit également ses devis sur la forme et sur le fond avec des propositions qui mettent à l'honneur des expériences inédites et un contenu plus émotionnel. "Il ne s’agit pas seulement de vendre un voyage, mais aussi de partager l’expertise et l’expérience de nos travel designers."
Enfin, Gino Pierre insiste sur l’importance de la réactivité et de la personnalisation. "Le luxe, c’est aussi être capable de déconstruire un voyage élaboré depuis des mois si nécessaire, et de rester disponible grâce à une conciergerie 24h/24 et un suivi constant."
Il souligne aussi le rôle clé du service technique, "formé pour vérifier chaque dossier avec une checklist et contrôler tous les services".
Renforcement des partenariats avec les acteurs du luxe
Cette démarche s’accompagne d’un renforcement des partenariats avec les acteurs du luxe et d’une volonté de co-construire une charte qualité avec les réceptifs.
C'est ainsi qu'à l'Ile Maurice, Signature d'Exception met à l'honneur les villas du Shangri-La Touessrok qui seront proposées avec des expériences exclusives : petit-déjeuner à bord d’un bateau, massage sous gazebo, croisière privative avec champagne, dégustation de vin orchestré par un sommelier ou encore séance cinéma sur la plage avec projection du film préféré des clients.
En Tanzanie, le voyagiste dévoile trois nouveaux itinéraires haut de gamme, pensés pour les couples et les familles, dans des lodges authentiques et exclusifs.
Grâce à à un nouveau partenaire DMC expert "Luxury Short Safari" dans le très haut de gamme, chaque voyage s’accompagne d’un service sur-mesure : conciergerie 24/7, groupe WhatsApp privé avec le client, fast-track, accès salon VIP…
Enfin, le partenariat historique avec les hôtels One&Only poursuit son expansion aux côtés de Signature d’Exception.
C'est ainsi qu'à l'Ile Maurice, Signature d'Exception met à l'honneur les villas du Shangri-La Touessrok qui seront proposées avec des expériences exclusives : petit-déjeuner à bord d’un bateau, massage sous gazebo, croisière privative avec champagne, dégustation de vin orchestré par un sommelier ou encore séance cinéma sur la plage avec projection du film préféré des clients.
En Tanzanie, le voyagiste dévoile trois nouveaux itinéraires haut de gamme, pensés pour les couples et les familles, dans des lodges authentiques et exclusifs.
Grâce à à un nouveau partenaire DMC expert "Luxury Short Safari" dans le très haut de gamme, chaque voyage s’accompagne d’un service sur-mesure : conciergerie 24/7, groupe WhatsApp privé avec le client, fast-track, accès salon VIP…
Enfin, le partenariat historique avec les hôtels One&Only poursuit son expansion aux côtés de Signature d’Exception.
Signature d'Exception : un catalogue de destinations élargi sur le long-courrier
Autre évolution : le nombre de destinations proposées par Signature d'Exception.
Au départ, la marque haut de gamme devait se concentrer sur les 32 destinations déjà proposées par Solea. "Mais nous avons vite compris que pour vendre du luxe, il fallait couvrir un spectre plus large.
Si une agence nous sollicitait pour le Japon ou l’Australie et que nous répondions non, elle ne nous rappelait plus", explique Alexandre Espitalier Noël.
L’offre a donc évolué : contrairement à Solea qui reste centrée sur ses destinations phares, Signature d’Exception s’ouvre désormais à l’ensemble du long-courrier, "peu importe le continent, dès lors que nous pouvons apporter une véritable valeur ajoutée".
A lire aussi : "Signature d’Exception by Solea" dévoile son nouveau site
Au départ, la marque haut de gamme devait se concentrer sur les 32 destinations déjà proposées par Solea. "Mais nous avons vite compris que pour vendre du luxe, il fallait couvrir un spectre plus large.
Si une agence nous sollicitait pour le Japon ou l’Australie et que nous répondions non, elle ne nous rappelait plus", explique Alexandre Espitalier Noël.
L’offre a donc évolué : contrairement à Solea qui reste centrée sur ses destinations phares, Signature d’Exception s’ouvre désormais à l’ensemble du long-courrier, "peu importe le continent, dès lors que nous pouvons apporter une véritable valeur ajoutée".
A lire aussi : "Signature d’Exception by Solea" dévoile son nouveau site
Agences : Signature d’Exception lance le Club des Ambassadeurs
Pour renforcer le lien avec les distributeurs, Signature d’Exception lance le Club des Ambassadeurs, officiellement inauguré le 30 septembre 2025.
"L’objectif est de créer un sentiment d’appartenance et de reconnaissance, afin de valoriser et consolider notre partenariat avec les agences", explique Clémentine Peries-Joly, responsable marketing et communication.
Quinze agences fidèles à Solea et à fort potentiel sur le segment du luxe ont été sélectionnées pour constituer le noyau initial. À terme, un système de parrainage permettra d’élargir progressivement le cercle.
Les membres bénéficieront de privilèges exclusifs : une ligne téléphonique dédiée, des événements en région et à Paris, des rencontres régulières avec l’équipe commerciale et les travel designers, ainsi qu’un accès privilégié à des invitations en avant-première pour des manifestations prestigieuses comme Roland-Garros, le Grand Prix de Monaco ou les Masters de tennis. "Il s’agit de remercier nos agences les plus fidèles et de donner envie à toutes les autres de rejoindre ce club", souligne-t-elle.
Ce dispositif ne se limite pas à un outil de fidélisation : il vise également à nourrir le dialogue et à recueillir le retour du terrain.
"Nous travaillons avec 3 500 agences en France, et ces ambassadeurs seront aussi des relais d’expérience et d’échanges", précise Alexandre Espitalier-Noël.
"L’objectif est de créer un sentiment d’appartenance et de reconnaissance, afin de valoriser et consolider notre partenariat avec les agences", explique Clémentine Peries-Joly, responsable marketing et communication.
Quinze agences fidèles à Solea et à fort potentiel sur le segment du luxe ont été sélectionnées pour constituer le noyau initial. À terme, un système de parrainage permettra d’élargir progressivement le cercle.
Les membres bénéficieront de privilèges exclusifs : une ligne téléphonique dédiée, des événements en région et à Paris, des rencontres régulières avec l’équipe commerciale et les travel designers, ainsi qu’un accès privilégié à des invitations en avant-première pour des manifestations prestigieuses comme Roland-Garros, le Grand Prix de Monaco ou les Masters de tennis. "Il s’agit de remercier nos agences les plus fidèles et de donner envie à toutes les autres de rejoindre ce club", souligne-t-elle.
Ce dispositif ne se limite pas à un outil de fidélisation : il vise également à nourrir le dialogue et à recueillir le retour du terrain.
"Nous travaillons avec 3 500 agences en France, et ces ambassadeurs seront aussi des relais d’expérience et d’échanges", précise Alexandre Espitalier-Noël.
Lancement de Solea Villas le 7 octobre
Si Alexandre Espitalier-Noël et ses équipes mettent un gros coup d'accélérateur sur leur marque haut de gamme, ils n'en oublient pas moins Solea.
Le voyagiste vient de sortir ses deux nouvelles brochures : Iles et Afrique qui "contiennent de très nombreuses nouveautés".
Parmi elles, une nouvelle destination fait son entrée dans l'offre : Madagascar. "Cette île trouve naturellement sa place dans la production, nous avions tout l'Océan Indien sauf Madagascar," détaille le directeur général.
Le 7 octobre prochain verra également le lancement de Solea Villas qui proposera une offre en B2B de villas et résidences d'exception.
Autre nouveauté qui concerne cette fois les outils : le lancement il y a 10 jours du tout nouveau site B2B, "plus simple, plus rapide et plus efficace" résume Alexandre Espitalier-Noël.
Les agences y trouveront un calendrier des prix revisité, une recherche optimisée, de nouveaux filtres, la saisie des passagers mémorisée ou encore la possibilité de générer plusieurs devis.
Ce nouveau site est actuellement présenté dans le cadre d'un roadshow qui passera par 25 villes en France.
Le voyagiste vient de sortir ses deux nouvelles brochures : Iles et Afrique qui "contiennent de très nombreuses nouveautés".
Parmi elles, une nouvelle destination fait son entrée dans l'offre : Madagascar. "Cette île trouve naturellement sa place dans la production, nous avions tout l'Océan Indien sauf Madagascar," détaille le directeur général.
Le 7 octobre prochain verra également le lancement de Solea Villas qui proposera une offre en B2B de villas et résidences d'exception.
Autre nouveauté qui concerne cette fois les outils : le lancement il y a 10 jours du tout nouveau site B2B, "plus simple, plus rapide et plus efficace" résume Alexandre Espitalier-Noël.
Les agences y trouveront un calendrier des prix revisité, une recherche optimisée, de nouveaux filtres, la saisie des passagers mémorisée ou encore la possibilité de générer plusieurs devis.
Ce nouveau site est actuellement présenté dans le cadre d'un roadshow qui passera par 25 villes en France.