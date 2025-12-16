Formule 1: le Grand prix de Portimão revient au Portugal en 2027 et 2028

La Formule 1 a annoncé le retour du Grand Prix de Portimão sur l'Autódromo Internacional do Algarve (AIA) en 2027 et 2028. Une annonce saluée par Turismo de Portugal et Turismo do Algarve.
Ce choix témoigne d'une grande négociation regroupant le gouvernement portugais, le promoteur Parkalgar, Turismo de Portugal et Turismo do Algarve, et marque une nouvelle reconnaissance de la capacité organisationnelle du pays et du niveau technique de l’Autódromo Internacional do Algarve (AIA). Le circuit est régulièrement cité par les pilotes et les équipes parmi les tracés les plus exigeants et spectaculaires du championnat.
Lors des éditions 2020 et 2021, organisées dans un contexte sanitaire contraint, l’AIA avait joué un rôle central dans la continuité du championnat, en assurant l’accueil des épreuves dans des conditions opérationnelles conformes aux standards de la Formule 1. Turismo de Portugal et Turismo do Algarve soulignent à cette occasion la confiance renouvelée de Formula 1 envers la destination.
Portugal : retombées économiques et visibilité mondiale
Les études menées à l’issue des Grands Prix de 2020 et 2021 ont évalué l’impact économique et promotionnel à environ 100 millions d’euros par édition.
L’événement avait également généré une exposition internationale significative pour le Portugal et l’Algarve, avec une audience cumulée estimée à 827 millions de fans dans le monde et une moyenne d’environ 70 millions de téléspectateurs par week-end de course.
Avec les éditions programmées en 2027 et 2028, Turismo de Portugal et Turismo do Algarve anticipent des retombées économiques et médiatiques supérieures à celles observées précédemment.
Cette projection repose sur la normalisation des flux touristiques internationaux et sur la croissance continue des audiences mondiales de la Formule 1 ces dernières années, renforçant le positionnement du Portugal et de l’Algarve sur la scène touristique et événementielle internationale.
À lire aussi : Abu Dhabi : la Formule 1 booste le tourisme européen
