Formule 1: le Grand prix de Portimão revient au Portugal en 2027 et 2028

Bonne nouvelle pour le tourisme portugais

Le Grand Prix du Portugal revient au calendrier, sur le célèbre circuit de Portimão (AIA), pour les saisons 2027 et 2028. Outre une nouvelle très attendue pour les fans de F1, le retour du Grand Prix constitue un impact économique et promotionnel pour le Portugal et la région de l'Algarve, salué par le secteur du tourisme.



Rédigé par Noah Penalva le Mercredi 17 Décembre 2025

