Accident funiculaire Lisbonne : des étrangers parmi les victimes

Un funiculaire déraille à Lisbonne : des étrangers parmi les victimes - Depositphotos.com Auteur ElenaDijour
Un grave accident a touché l’un des symboles touristiques de Lisbonne mercredi 3 septembre 2025. Le funiculaire de la Glória, qui relie la place du Rossio aux quartiers du Bairro Alto et du Príncipe Real, a déraillé et percuté un bâtiment.
Selon les premières informations, un câble se serait détaché, entraînant une perte de contrôle de la rame.
Le bilan provisoire fait état d’au moins quinze morts et de vingt-trois blessés, dont cinq dans un état grave, d’après le quotidien Diário de Notícias.
Parmi les victimes figureraient des ressortissants étrangers. Le Quai d’Orsay a toutefois confirmé à l’AFP qu’aucun Français ne comptait parmi elles.
Selon les premières informations, un câble se serait détaché, entraînant une perte de contrôle de la rame.
Le bilan provisoire fait état d’au moins quinze morts et de vingt-trois blessés, dont cinq dans un état grave, d’après le quotidien Diário de Notícias.
Parmi les victimes figureraient des ressortissants étrangers. Le Quai d’Orsay a toutefois confirmé à l’AFP qu’aucun Français ne comptait parmi elles.
Accident funiculaire Lisbonne : au moins 15 morts
Autres articles
-
Le Dom Pedro Lisboa rejoint le portefeuille de Radisson Individuals
-
LATAM prolonge sa liaison Lisbonne–Fortaleza
-
FlixBus lance quatre nouvelles liaisons avec l’Espagne pour la haute saison
-
Vols retardés, trains annulés... quel est l'impact de la panne électrique en Espagne et au Portugal ?
-
Travel One rejoint l’annuaire TourMaG
Un deuil national a été décrété pour jeudi. Le maire de Lisbonne, Carlos Moedas, a également annoncé trois jours de deuil municipal en mémoire des victimes.
La cause exacte du déraillement reste pour l’heure inconnue. La Police Judiciaire a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du drame.
Inauguré en 1885 et électrifié en 1915, le funiculaire de la Glória est l’un des trois funiculaires emblématiques de la capitale portugaise.
La cause exacte du déraillement reste pour l’heure inconnue. La Police Judiciaire a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du drame.
Inauguré en 1885 et électrifié en 1915, le funiculaire de la Glória est l’un des trois funiculaires emblématiques de la capitale portugaise.