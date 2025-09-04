TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Accident funiculaire Lisbonne : des étrangers parmi les victimes

15 morts et 23 blessés


Le déraillement du funiculaire de la Glória à Lisbonne a fait au moins 15 morts et 23 blessés mercredi, selon un bilan provisoire. Suite à l'accident du funiculaire, le deuil national a été déclaré.


Rédigé par le Jeudi 4 Septembre 2025

Un funiculaire déraille à Lisbonne : des étrangers parmi les victimes - Depositphotos.com Auteur ElenaDijour
Un funiculaire déraille à Lisbonne : des étrangers parmi les victimes - Depositphotos.com Auteur ElenaDijour
IFTM TourMaG Party
Un grave accident a touché l’un des symboles touristiques de Lisbonne mercredi 3 septembre 2025. Le funiculaire de la Glória, qui relie la place du Rossio aux quartiers du Bairro Alto et du Príncipe Real, a déraillé et percuté un bâtiment.

Selon les premières informations, un câble se serait détaché, entraînant une perte de contrôle de la rame.

Le bilan provisoire fait état d’au moins quinze morts et de vingt-trois blessés, dont cinq dans un état grave, d’après le quotidien Diário de Notícias.

Parmi les victimes figureraient des ressortissants étrangers. Le Quai d’Orsay a toutefois confirmé à l’AFP qu’aucun Français ne comptait parmi elles.


Accident funiculaire Lisbonne : au moins 15 morts

Autres articles
Un deuil national a été décrété pour jeudi. Le maire de Lisbonne, Carlos Moedas, a également annoncé trois jours de deuil municipal en mémoire des victimes.

La cause exacte du déraillement reste pour l’heure inconnue. La Police Judiciaire a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du drame.

Inauguré en 1885 et électrifié en 1915, le funiculaire de la Glória est l’un des trois funiculaires emblématiques de la capitale portugaise.

Lu 235 fois

Tags : lisbonne, portugal
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 4 Septembre 2025 - 07:15 Formalités de voyage : ce qui change pour les Français !

Mercredi 3 Septembre 2025 - 11:50 En 2026, le Studio Tour Harry Potter de Londres promet toujours plus de magie

Brand News DestiMaG

Quartier Libre créateur de voyages en Irlande

Quartier Libre créateur de voyages en Irlande
Capable de gérer des dernières minutes et des départs jusqu’en octobre, l’Irlande est un peu à la...
ANA
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

TOUR DU MONDE "Visages et Civilisations du Monde" signé Ciels du Monde

TOUR DU MONDE "Visages et Civilisations du Monde" signé Ciels du Monde
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Accident funiculaire Lisbonne : des étrangers parmi les victimes

Rachat Cap Estel par la famille Arnault : "La transaction s'est faite à deux fois le tarif usuel" [ABO]

Groupe Le Vacon : "2025 ressemblera beaucoup à 2024" [ABO]

Formalités de voyage : ce qui change pour les Français !

L’été 2025 des villages vacances : fidélité, fraîcheur et réservations de dernière minute

Brand News

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025
AirMaG

AirMaG

Qantas nomme Darsh Chapman à la tête de sa région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Qantas nomme Darsh Chapman à la tête de sa région Europe, Moyen-Orient et Afrique
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisière : à Marseille, une saison estivale 2025 sous le signe de la régularité

Croisière : à Marseille, une saison estivale 2025 sous le signe de la régularité
Distribution

Distribution

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?
Futuroscopie

Futuroscopie

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]
HotelMaG

Hébergement

En France, le groupe Radisson met le turbo

En France, le groupe Radisson met le turbo
La Travel Tech

La Travel Tech

Accor réinvente son offre de fidélité avec un abonnement mondial

Accor réinvente son offre de fidélité avec un abonnement mondial
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Vincent Pimont, nouveau directeur général du Peninsula Hong Kong

Vincent Pimont, nouveau directeur général du Peninsula Hong Kong
Partez en France

Partez en France

L’été 2025 des villages vacances : fidélité, fraîcheur et réservations de dernière minute

L’été 2025 des villages vacances : fidélité, fraîcheur et réservations de dernière minute
Production

Production

Groupes : Solotour maintient sa dynamique en 2025

Groupes : Solotour maintient sa dynamique en 2025
Transport

Transport

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements

MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements
Voyages responsables

Voyages Responsables

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias