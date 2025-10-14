TAP Air Portugal : près de 200 000 voyageurs séduits par le Portugal Stopover

Un coup de boost pour le tourisme portugais

Le programme Portugal Stopover de TAP Air Portugal continue de séduire les voyageurs. Au premier semestre 2025, près de 200 000 clients ont profité de cette option d’escale gratuite à Lisbonne ou Porto, enregistrant une croissance de 74 % par rapport à l’an dernier.



Rédigé par Amélia Brille le Mardi 14 Octobre 2025

