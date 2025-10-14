TAP Air Portugal : près de 200 000 voyageurs séduits par le Portugal Stopover

Le programme Portugal Stopover de TAP Air Portugal continue de séduire les voyageurs - Depositphotos @huettenhoelscher
Le programme Portugal Stopover lancé par TAP Air Portugal pour encourager les escales touristiques dans le pays, connaît un véritable essor.
De janvier à juin 2025, près de 193 000 clients ont profité de cette option, soit une augmentation de 74 % par rapport à la même période en 2024.
Cette tendance se traduit concrètement par le fait que 5 % des billets émis par la compagnie à l’échelle mondiale incluaient le programme, une proportion qui atteint 9 % pour le seul mois de juin.
Le succès du Portugal Stopover ne faiblit pas
Selon l’origine des vols, l’option est particulièrement populaire au Brésil (12,7 % des billets) et aux États-Unis (6 %).
Le Portugal Stopover permet aux voyageurs d’ajouter une escale gratuite de jusqu’à 10 jours à Lisbonne ou Porto sur leur vol aller ou retour. Les passagers ont également la possibilité de découvrir une deuxième région du pays, avec une réduction de 25 % sur les vols intérieurs.
Le programme inclut en outre des offres spéciales auprès de plus de 150 partenaires : hôtels, restaurants, activités, musées et commerces.
Le Portugal Stopover permet aux voyageurs d'ajouter une escale gratuite de jusqu'à 10 jours à Lisbonne ou Porto sur leur vol aller ou retour. Les passagers ont également la possibilité de découvrir une deuxième région du pays, avec une réduction de 25 % sur les vols intérieurs.
Le programme inclut en outre des offres spéciales auprès de plus de 150 partenaires : hôtels, restaurants, activités, musées et commerces.
