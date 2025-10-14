TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo AirMaG  
Recherche avancée

TAP Air Portugal : près de 200 000 voyageurs séduits par le Portugal Stopover

Un coup de boost pour le tourisme portugais


Le programme Portugal Stopover de TAP Air Portugal continue de séduire les voyageurs. Au premier semestre 2025, près de 200 000 clients ont profité de cette option d’escale gratuite à Lisbonne ou Porto, enregistrant une croissance de 74 % par rapport à l’an dernier.


Rédigé par le Mardi 14 Octobre 2025

Le programme Portugal Stopover de TAP Air Portugal continue de séduire les voyageurs - Depositphotos @huettenhoelscher
Le programme Portugal Stopover de TAP Air Portugal continue de séduire les voyageurs - Depositphotos @huettenhoelscher
Aerticket
Le programme Portugal Stopover lancé par TAP Air Portugal pour encourager les escales touristiques dans le pays, connaît un véritable essor.

De janvier à juin 2025, près de 193 000 clients ont profité de cette option, soit une augmentation de 74 % par rapport à la même période en 2024.

Cette tendance se traduit concrètement par le fait que 5 % des billets émis par la compagnie à l’échelle mondiale incluaient le programme, une proportion qui atteint 9 % pour le seul mois de juin.

Le succès du Portugal Stopover ne faiblit pas

Autres articles
Selon l’origine des vols, l’option est particulièrement populaire au Brésil (12,7 % des billets) et aux États-Unis (6 %).

Le Portugal Stopover permet aux voyageurs d’ajouter une escale gratuite de jusqu’à 10 jours à Lisbonne ou Porto sur leur vol aller ou retour. Les passagers ont également la possibilité de découvrir une deuxième région du pays, avec une réduction de 25 % sur les vols intérieurs.

Le programme inclut en outre des offres spéciales auprès de plus de 150 partenaires : hôtels, restaurants, activités, musées et commerces.


Lu 115 fois

Tags : portugal, tap air portugal
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 14 Octobre 2025 - 11:25 APG France nomme Antoine Huet au poste de Directeur Commercial et Opérations

Mardi 14 Octobre 2025 - 07:36 Béatrice de Rotalier (Delta) : au revoir là-haut

Assur-Travel

Brand news AirMaG

Vous les avez manqués à l’IFTM : Resaneo vous présente ses nouveautés train en Europe

Vous les avez manqués à l’IFTM : Resaneo vous présente ses nouveautés train en Europe
Il y a bientôt deux semaines, Resaneo était présent sur l’IFTM. Vous n’avez pas eu la possibilité...
Dernière heure

TAP Air Portugal : près de 200 000 voyageurs séduits par le Portugal Stopover

Port de Marseille - Fos : Nathalie Bakhache nommée secrétaire générale

Voyageurs du Monde signe son premier accord avec Amadeus

Barceló Hotel Group signe son entrée en Malaisie

Défaillances d'entreprises : le voyage surnage dans un climat inquiétant !

Brand News

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions
Resaneo et Quartier Libre travaillent la main dans la main pour offrir aux clients du...
Les annonces

MONDE AUTHENTIQUE - Créateur de safaris en Afrique expérimenté H/F - CDI - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Rennes (35))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller Voyages Affaires expérimenté H/F - CDI - (Quimper (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
Distribution

Distribution

Défaillances d'entreprises : le voyage surnage dans un climat inquiétant !

Défaillances d'entreprises : le voyage surnage dans un climat inquiétant !
Partez en France

Partez en France

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Voyage en français Premium : une nouvelle offre réservée aux AGV

Voyage en français Premium : une nouvelle offre réservée aux AGV
Production

Production

Arts & Vie lance 15 circuits inédits et 22 circuits éco-responsables !

Arts &amp; Vie lance 15 circuits inédits et 22 circuits éco-responsables !
AirMaG

AirMaG

TAP Air Portugal : près de 200 000 voyageurs séduits par le Portugal Stopover

TAP Air Portugal : près de 200 000 voyageurs séduits par le Portugal Stopover
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Voyageurs du Monde signe son premier accord avec Amadeus

Voyageurs du Monde signe son premier accord avec Amadeus
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Barceló Hotel Group signe son entrée en Malaisie

Barceló Hotel Group signe son entrée en Malaisie
HotelMaG

Hébergement

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Grand Jardin s’installe dans le Perche et lève 5,7 millions d’euros

Grand Jardin s’installe dans le Perche et lève 5,7 millions d’euros
CruiseMaG

CruiseMaG

Port de Marseille - Fos : Nathalie Bakhache nommée secrétaire générale

Port de Marseille - Fos : Nathalie Bakhache nommée secrétaire générale
TravelJobs

Emploi & Formation

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias