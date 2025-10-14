Port de Marseille - Fos : Nathalie Bakhache nommée secrétaire générale





Diplômée de Sciences Po et de l’ENA, Nathalie Bakhache possède plus de 15 années d’expérience dans la haute fonction publique et l’industrie. Elle a exercé des fonctions de direction sur le terrain en préfectures, dans l'Hexagone et en outre-mer, à la préfecture de police de Paris, en ministères et en cabinet ministériel, où elle a piloté des missions de modernisation, de gestion de crise et de transformation stratégique.



Avant de rejoindre le Port, elle occupait le poste de secrétaire générale de la Société Le Nickel – SLN (Mines et métallurgie, groupe Eramet) à Nouméa. Elle est également réserviste opérationnelle pour la Marine nationale, avec le grade d’enseigne de vaisseau de 1ère classe. Le Port de Marseille - Fos annonce l’arrivée de Nathalie Bakhache au poste de secrétaire générale depuis le 1er octobre 2025.Diplômée de Sciences Po et de l’ENA, Nathalie Bakhache possède plus de 15 années d’expérience dans la haute fonction publique et l’industrie. Elle a exercé des fonctions de direction sur le terrain en préfectures, dans l'Hexagone et en outre-mer, à la préfecture de police de Paris, en ministères et en cabinet ministériel, où elle a piloté des missions de modernisation, de gestion de crise et de transformation stratégique.Avant de rejoindre le Port, elle occupait le poste de secrétaire générale de la Société Le Nickel – SLN (Mines et métallurgie, groupe Eramet) à Nouméa. Elle est également réserviste opérationnelle pour la Marine nationale, avec le grade d’enseigne de vaisseau de 1ère classe.



Port de Marseille - Fos : Patrick Maddalone devient directeur de la Transformation et du projet Phare