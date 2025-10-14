Port de Marseille - Fos : Nathalie Bakhache nommée secrétaire générale

Le Port de Marseille - Fos annonce l’arrivée de Nathalie Bakhache au poste de secrétaire générale depuis le 1er octobre 2025.
Diplômée de Sciences Po et de l’ENA, Nathalie Bakhache possède plus de 15 années d’expérience dans la haute fonction publique et l’industrie. Elle a exercé des fonctions de direction sur le terrain en préfectures, dans l'Hexagone et en outre-mer, à la préfecture de police de Paris, en ministères et en cabinet ministériel, où elle a piloté des missions de modernisation, de gestion de crise et de transformation stratégique.
Avant de rejoindre le Port, elle occupait le poste de secrétaire générale de la Société Le Nickel – SLN (Mines et métallurgie, groupe Eramet) à Nouméa. Elle est également réserviste opérationnelle pour la Marine nationale, avec le grade d’enseigne de vaisseau de 1ère classe.
Diplômée de Sciences Po et de l’ENA, Nathalie Bakhache possède plus de 15 années d’expérience dans la haute fonction publique et l’industrie. Elle a exercé des fonctions de direction sur le terrain en préfectures, dans l'Hexagone et en outre-mer, à la préfecture de police de Paris, en ministères et en cabinet ministériel, où elle a piloté des missions de modernisation, de gestion de crise et de transformation stratégique.
Avant de rejoindre le Port, elle occupait le poste de secrétaire générale de la Société Le Nickel – SLN (Mines et métallurgie, groupe Eramet) à Nouméa. Elle est également réserviste opérationnelle pour la Marine nationale, avec le grade d’enseigne de vaisseau de 1ère classe.
Port de Marseille - Fos : Patrick Maddalone devient directeur de la Transformation et du projet Phare
L’arrivée de Nathalie Bakhache permet à Hervé Martel, président du directoire, de confier à Patrick Maddalone qui occupait la fonction de secrétaire général, la conduite de deux projets majeurs : la poursuite de la transformation du Port, notamment pour asseoir son rôle d’aménageur, et le pilotage du nouveau siège du Port, dont le projet a récemment été révélé.
Tout en restant membre du directoire, il est désormais directeur de la Transformation et du projet Phare.
Le port de Marseille Fos accueille chaque année près de 10 000 navires et 4 millions de passagers, et traite plus de 70 millions de tonnes de marchandises.
A lire aussi : Marseille Provence Croisière : "l'enjeu, c’est la qualité plus que le volume"
Tout en restant membre du directoire, il est désormais directeur de la Transformation et du projet Phare.
Le port de Marseille Fos accueille chaque année près de 10 000 navires et 4 millions de passagers, et traite plus de 70 millions de tonnes de marchandises.
A lire aussi : Marseille Provence Croisière : "l'enjeu, c’est la qualité plus que le volume"