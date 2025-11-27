TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
OUIGO vise 30% du marché de la grande vitesse d'ici à 2030

La compagnie a dévoilé les premières étapes de son vaste plan de développement


OUIGO a détaillé sa feuille de route pour atteindre 30% du marché de la grande vitesse d’ici 2030, avec de nouvelles liaisons et davantage de rames.


Jeudi 27 Novembre 2025

Le plan de développement de OUIGO vise à atteindre 30% du marché de la grande vitesse d'ici à 2030, grâce à 30% de trafic et 30% de rames en plus - DepositPhotos.com, OceanProd
TAP Air Portugal
OUIGO prévoit une série de nouvelles liaisons pour densifier sa présence entre les grandes métropoles françaises, et renforcer l’accessibilité à la grande vitesse, a déclaré la compagnie ce jeudi 27 novembre 2025, lors d'une conférence de presse à Paris Gare de Lyon.

Parmi les évolutions majeures figure l’ouverture d’une ligne Lyon–Bordeaux, prévue d’ici mi-2027, qui proposera un aller-retour quotidien toute l’année via Massy TGV, Saint-Pierre-des-Corps, Poitiers et Angoulême, pour un temps de trajet estimé à environ cinq heures.

Dès le 14 décembre 2025, l’offre entre Paris et la côte basque sera renforcée avec un aller-retour quotidien reliant Paris à Hendaye, via Dax, Bayonne, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. Cette nouvelle desserte viendra compléter un aller-retour supplémentaire pour Bordeaux.

Sur l’axe Paris - Rennes, un troisième aller-retour à grande vitesse sera également ajouté afin d’élargir les possibilités de déplacement.

À l’été 2026, OUIGO Grande Vitesse développera une nouvelle fréquence entre Paris Montparnasse et Lyon Saint-Exupéry. Deux allers-retours quotidiens supplémentaires seront introduits d’ici fin 2026 entre Paris et Lyon, complétés par un troisième aller-retour le vendredi et le dimanche.

D’autres projets, notamment au départ de Strasbourg, Paris Gare du Nord et Lille, sont à l’étude pour renforcer la connectivité nationale à moyen terme.

Objectif : atteindre 30% du marché de la grande vitesse d'ici à 2030, grâce à 30% de trafic et 30% de rames en plus.

Offre OUIGO : des services revisités

En parallèle de l’évolution de ses dessertes, OUIGO va déployer plusieurs initiatives destinées à améliorer l’expérience client et optimiser la gestion des billets.

OUIGOSWAP, la solution de revente et de rachat de billets non utilisés, est désormais disponible sur l’ensemble du réseau. Les voyageurs peuvent récupérer jusqu’à 80% de la valeur de leur billet, tandis que les acheteurs peuvent accéder à des tarifs pouvant être jusqu’à 50% moins chers que les offres initiales, selon les disponibilités.

La compagnie introduira également de nouvelles tenues pour ses agents. Produites en France par Armox-Lux, elles conservent l’esprit coloré de la précédente collection mais affichent un style modernisé, avec une coiffe revisitée et un pantalon adapté à la période estivale. Ce renouvellement vise à harmoniser l’image de marque tout en améliorant le confort des équipes.

Côté communication, OUIGO lance une nouvelle série de films publicitaires reposant sur un ton volontairement décalé. Les messages mettent en avant l’accessibilité tarifaire, les billets enfant à 8 euros toute l’année, les trains adaptés aux voyages familiaux et l’objectif de proposer une expérience simple et performante.

Enfin, plusieurs optimisations d’amplitude horaire sont prévues, notamment sur l’axe Paris - Sud ouest. Une première arrivée depuis Paris sera avancée de 30 minutes en semaine pour Dax, Pau, Lourdes et Tarbes.

En soirée, l’amplitude sera également élargie pour La Rochelle, Niort et Surgères, avec un dernier départ de Paris décalé à 19h48.

À lire aussi : TGV Atlantique : quelles nouveautés pour 2026 et 2027 ?

Tags : ouigo, sncf, tgv
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias