Balkans : le catalogue city break qui change la donne

En complément de ce catalogue annuel, Breathe in Travel décline également ses city breaks en versions spéciales marchés de Noël et fêtes de fin d’année.

Un format particulièrement adapté aux capitales des Balkans, où les traditions hivernales, l’artisanat local et la gastronomie de saison offrent une atmosphère chaleureuse et authentique, loin des grands marchés saturés d’Europe centrale.



Ces programmes hivernaux permettent aux agences de proposer des escapades courtes et saisonnières, idéales pour la période de novembre à janvier, tout en conservant la même philosophie : immersion, rythme équilibré et expériences locales.



Une manière supplémentaire de positionner les Balkans comme une destination city break à l’année, capable de se renouveler au fil des saisons.