Balkans : le catalogue city break qui change la donne

Breathe in Travel dévoile une collection inédite de capitales et d’îles en 4 jours / 3 nuits


À l’heure où les voyageurs recherchent des escapades courtes, culturelles et dépaysantes, les Balkans s’imposent comme l’une des régions les plus dynamiques d’Europe. Encore préservées du tourisme de masse, leurs capitales offrent une densité culturelle, historique et gastronomique exceptionnelle, idéale pour des city breaks intelligents et différenciants.


Lundi 12 Janvier 2026

Zagreb © Unsplash
Worldia
C’est dans cet esprit que Breathe in Travel, DMC spécialiste des Balkans, lance un catalogue de city breaks de 4 jours / 3 nuits, pensé pour les agences de voyages souhaitant proposer des destinations originales, faciles à vendre et à forte valeur ajoutée.

Des capitales aux identités fortes, une même promesse d’immersion


Le catalogue met à l’honneur une sélection de capitales balkaniques, chacune travaillée comme une expérience complète, et non comme un simple séjour urbain.


Zagreb – élégance austro-hongroise, musées confidentiels, cafés historiques et art de vivre croate
Tirana – vibrante, colorée, surprenante, entre héritage communiste et scène créative contemporaine

Sofia © Unsplash
Ljubljana – verte, romantique et à taille humaine, parfaite pour une clientèle épicurienne
Skopje – fascinante mosaïque balkanique, entre Orient et Occident
Sofia – l’une des plus anciennes capitales d’Europe, encore méconnue
Bucarest – audacieuse et contrastée, entre grandeur Belle Époque et énergie underground
Sarajevo – ville de mémoire et de métissages, à la croisée des cultures ottomane, austro-hongroise et balkanique
Pristina – jeune, créative et engagée, reflet d’un Kosovo en pleine affirmation

À ces capitales s’ajoute une destination emblématique :

Corfou – île grecque à l’identité unique, marquée par les influences vénitiennes, françaises et britanniques, idéale pour un city break entre culture, mer et douceur de vivre.

Des city breaks conçus comme de vraies expériences

Chaque programme 4 jours / 3 nuits est construit autour d’un équilibre précis :

• hébergements soigneusement sélectionnés (boutique-hôtels, hôtels de charme, adresses centrales)
visites culturelles incontournables, enrichies d’angles originaux
• expériences locales : gastronomie, rencontres, quartiers émergents
• rythmes fluides, laissant place au temps libre et à l’appropriation de la destination

L’objectif n’est pas d’“enchaîner” les visites, mais de faire ressentir l’âme de chaque ville, même sur un format court.

« Un city break réussi, ce n’est pas faire plus en moins de temps, c’est offrir une vraie lecture de la destination, même sur quatre jours. »
Quentin Billon, fondateur de Breathe in Travel

Un outil pensé pour les agences de voyages

Ce catalogue a été conçu comme un véritable levier commercial pour les professionnels :

• formats courts faciles à intégrer dans une programmation
• possibilités de personnalisation complète
• extensions possibles (nature, mer, montagnes, régions voisines)
• gestion opérationnelle assurée par un DMC implanté localement

Grâce à sa présence sur le terrain, Breathe in Travel garantit une logistique fluide, des partenaires fiables et une approche responsable, loin des itinéraires standardisés.

Les Balkans, nouvelle évidence du city break européen

Longtemps considérés comme des destinations “de circuit”, les Balkans s’affirment aujourd’hui comme des destinations urbaines à part entière, capables de rivaliser avec les grandes capitales européennes… tout en offrant plus d’authenticité et de surprise.

Avec ce catalogue, Breathe in Travel propose aux agences une nouvelle façon de vendre les Balkans : plus courte, plus immersive, plus inspirante.

City breaks de fin d’année et marchés de Noël : une extension naturelle de l’offre

En complément de ce catalogue annuel, Breathe in Travel décline également ses city breaks en versions spéciales marchés de Noël et fêtes de fin d’année.
Un format particulièrement adapté aux capitales des Balkans, où les traditions hivernales, l’artisanat local et la gastronomie de saison offrent une atmosphère chaleureuse et authentique, loin des grands marchés saturés d’Europe centrale.

Ces programmes hivernaux permettent aux agences de proposer des escapades courtes et saisonnières, idéales pour la période de novembre à janvier, tout en conservant la même philosophie : immersion, rythme équilibré et expériences locales.

Une manière supplémentaire de positionner les Balkans comme une destination city break à l’année, capable de se renouveler au fil des saisons.



