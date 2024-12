Breathe in Travel bénéficie en Croatie d’une connaissance approfondie du terrain et conçoit des circuits personnalisés alliant exploration gastronomique, découverte de paysages spectaculaires et immersion dans la nature. Grâce à Louis Chanoine, originaire des Côtes-d'Armor et directeur de Breathe in Travel pour cette destination, l'agence met un point d'honneur à créer des expériences uniques pour chacun de ses voyageurs.



Des circuits sur mesure pour répondre à des attentes variées

Chaque voyage étant unique, Breathe In Travel personnalise chaque itinéraire en fonction des souhaits spécifiques des voyageurs. Que ce soit pour des explorations gastronomiques, des découvertes des magnifiques îles croates, ou des randonnées dans des parcs nationaux réputés pour leurs paysages à couper le souffle, l'agence propose des circuits adaptés aux envies de chacun. Chaque itinéraire est conçu pour offrir une expérience inoubliable, en mettant en lumière la diversité naturelle et culturelle de la Croatie.



Une connaissance approfondie du terrain

L'agence connaît parfaitement la Croatie, de ses célèbres villes côtières aux îles moins connues, en passant par ses parcs nationaux et ses villages reculés. Grâce à cette expertise, Breathe In Travel propose des itinéraires qui sortent des sentiers battus, incluant des lieux authentiques et pittoresques souvent ignorés des circuits classiques. Des rencontres avec des producteurs locaux, des repas dans des établissements familiaux, des nuitées dans des logements atypiques comme des treehouses, du glamping ou de superbes guesthouses, ainsi que des visites d'artisans, permettent de vivre des expériences véritablement authentiques.



Réactivité, flexibilité et disponibilité

Breathe In Travel s'engage à offrir réactivité, flexibilité et disponibilité à chaque étape du voyage.



Breathe In Travel

