Sveta Ana, Réceptif Croatie

Sveta Ana fut fondée par Roger Schlachter, franco-croate. Il a vécu en France, en Allemagne et depuis plus de 20 ans réside en Croatie. Il a commencé en tant que guide puis a fondé l’agence Sveta Ana. Aujourd’hui, la DMC dispose de deux bureaux : à Dubrovnik où est le siège et à Rijeka dans le nord du pays. Son équipe est composée de 5 agents, qui viennent tous du terrain, donc ce sont des spécialistes qui connaissent et suivent les attentes des voyageurs.