Breathe in Travel est une agence francophone et anglophone basée au Kosovo et en Albanie. Notre proximité avec les destinations que nous offrons et notamment l’Albanie, nous permet de vous accompagner au mieux lors de vos séjours créés sur-mesure. Joyau des Balkans encore méconnu, votre séjour en Albanie vous permettra de découvrir le pays comme vous ne l’avez jamais vu, entre nature, culture et gastronomie locale.

> ALBANIE

> MONTÉNÉGRO

> MACÉDOINE DU NORD

> KOSOVO

> BULGARIE



Groupes

Sur-mesure

Autotour

Circuits

Incentive

Culture et patrimoine

Gastronomie

Randonnée

Nature

Découverte

Œnologie





Breathe in Travel, fondée par Quentin Billon et Alan Huet, deux bretons diplômés en tourisme suite à un voyage dans les Balkans en 2014, est une agence réceptive basée à Pristina, capitale du Kosovo et à Tirana, capitale de l’Albanie. L’agence a à cœur de proposer à ses clients, en individuels ou en groupes, des voyages sur-mesure de qualité, basé sur leurs intérêts (culture, nature, balnéaire). L’agence opère sur les marchés francophones et anglophones depuis 2018.



Breathe in Travel favorise des circuits avec des trajets cohérents, courts et permettant une immersion totale dans les pays proposés. Nous sommes en effet capable de nous adapter afin d’offrir également des circuits combinés entre les différents pays des Balkans (Albanie, Monténégro, Kosovo, Macédoine du Nord...) pour une expérience encore plus enrichissante.

L'Albanie est l’un des joyaux les plus inexplorés de l'Adriatique. En effet, le tourisme y est encore confidentiel et les visiteurs voyageant en Albanie aujourd’hui sont considérés comme des pionniers. Carrefour stratégique des routes reliant l’Occident et l’Orient, l’Albanie a été souvent convoité par les grandes puissances méditerranéennes, ce qui a grandement impacté le style de vie et les coutumes des locaux.

Les 5 endroits incontournables en Albanie :

1. Tirana est la capitale de l'Albanie et aussi le principal centre économique, social et culturel du pays. La capitale a été fondé au début du XVIIe siècle par le général turc Barkinzade Süleyman Paşa, qui aurait construit une mosquée, des bains publics et une boulangerie afin d'attirer la colonisation. La ville devient peu à peu un centre de commerce, grâce à sa localisation au carrefour des routes des caravanes. En 1920, le congrès de Lushnjë choisie Tirana pour être la capitale du pays. La vieille ville quand à elle, s'étale à l'est et au nord de la place principale et contient de nombreuses tavernes et une architecture historique. Vous pourrez également y retrouver des musées, un institut national du folklore, un théâtre national ou encore la grande statue de Skanderbeg, le héros national albanais.



2. Il est difficile de parler de sites historiques de l’Albanie sans mentionner Gjirokastra. Entre ses petites rues, son château spectaculaire (le plus grand d'Albanie !), son histoire et le fait qu'elle soit entourée d'un paysage magnifique, il ne fait aucun doute que la ville de pierre va capturer votre cœur.



3. La riviera albanaise, qui offre à la fois des plages magnifiques et regorge de villes ayant une histoire passionnantes. De Vlorë, ville où a démarré le mouvement de l’indépendance du pays à Ksamil, village avec des plages magnifiques et une eau translucide. Vous pourrez également découvrir le col de Llogara, où César s’est cassé les dents en 48 av. J.-C. à cause de la neige. Ce col marque le début de la Riviera albanaise. Le col atteint 1043 m d'altitude. D'en haut, une vue magnifique sur la mer, calme et turquoise vous attend.



4. Berat est un charmant village qui vous fera voyager dans le temps. C'est l'une des plus anciennes villes d'Albanie datant de plus de 2 500 ans. Autrefois connue sous le nom d'Antipetria avant d'être renommée Berat en 1018. Ses maisons blanches typiques nichées au cœur de la montagne donnent l'illusion que les fenêtres sont empilées les unes sur les autres ce qui lui donne son surnom de « ville au milles fenêtres ». Lieu de rencontre de diverses cultures et religions, Berat vous étonnera par son histoire, son architecture et ses paysages. On l'appelle un "musée à ciel ouvert", et ce n'est pas un hasard puisque la ville a été désignée ville-musée en 1961. Elle est également désignée site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008.



5. S'il y a un site historique à visiter pendant vos vacances en Albanie, c'est bien Butrint ! L'ancienne merveille de l'Albanie a été la première à être désignée site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1992. Tout comme Berat, la ville a près de 2 500 ans et une visite vous ramènera sûrement dans le temps. Butrint, abandonnée au Moyen Âge, vous fera traverser le temps, sur les traces des Grecs, des Romains, des Byzantins et des Vénitiens. La ville est si riche qu'il vous faudra de nombreuses heures pour tout voir.



4 bonnes raisons de découvrir l'Albanie avec Breathe in Travel :

- La connaissance des destinations : en effet, grâce à nos guides locaux certifiés et à notre équipe de professionnels, nous sommes capables de vous proposer des circuits totalement personnalisés, alliant nature, culture et traditions locales pour découvrir au mieux les régions inconnues de l’Albanie.



« Nos programmes sont construits grâce à des repérages et une forte compréhension du territoire, que nous nous engageons à retranscrire de manière inattendue et logique, pour un voyage de qualité. » mentionne Quentin Billon, le co-fondateur de l’agence Breathe in Travel.



- La disponibilité des équipes : nos équipes vous garantissent un accueil et une assistance 24h/24h afin de palier à tout éventuel problème ou question durant votre séjour.



- L’agilité : Appréhendant l’importance de l’évolution du tourisme dans la région, Breathe in Travel ajuste fréquemment ses offres d’activités, de restauration et d’hôtels. Ainsi, vous pourrez retrouver une offre de circuits culturels, œnologiques, des randonnées accessibles et adaptées à tous les niveaux, pour les amateurs de sensations fortes ou des séjours balnéaires en tout inclus au bord de la riviera albanaise.



- La philosophie de l’agence : le slogan de Breathe in Travel résume ce que l’agence souhaite retransmettre dans ses voyages : « Aventure, Partage et Découverte ». Ainsi, l’équipe propose une immersion totale lors des voyages en offrant des instants de partages des coutumes locales, en favorisant la rencontre avec les locaux et en encourageant les visiteurs à en apprendre plus sur les situations culturelles, politiques et économiques des pays visités, tout cela au travers d’un tourisme durable et solidaire.















Breathe in Travel

Alan HUET

Co-founder

Rruga Rexhep Mala, Nr28

10 000 Pristina, Kosovo contact@breatheintravel.com

micealbania@breatheintravel.com

breatheintravel.com









