Breathe in Travel Group : Le DMC nouvelle génération pour les Balkans

Chez Breathe in Travel Group, nous sommes avant tout une équipe de passionnés. Trois associés, trois personnalités complémentaires, un même objectif : proposer une autre manière de voyager dans les Balkans, plus respectueuse, plus authentique, plus humaine.



Nous croyons que chaque destination mérite une approche sur-mesure, et que chaque voyage peut avoir un impact positif – sur les voyageurs comme sur les populations locales. Cette philosophie guide chacun de nos choix : la sélection de nos partenaires, le dessin de nos itinéraires, l’accueil réservé à chaque voyageur.



🧭 Quentin Billon – Basé à Pristina, il est l’un des fondateurs de Breathe in Travel. Il conçoit des voyages avec une approche artisanale du sur-mesure, où l’écoute, le sens du détail et la durabilité priment sur les standards du tourisme de masse.



🧰 Alan Huet – Cofondateur également basé à Pristina, Alan est l’homme du terrain. Il connaît les routes, les prestataires, les saisons, les petits secrets logistiques qui font toute la différence. Il s’engage pour un tourisme sincère et fluide, à hauteur d’humain.



🌍 Louis Chanoine – Responsable du bureau croate à Zagreb et cofondateur de l’antenne en Croatie, Louis est un fin connaisseur de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine et de la Slovénie. Il apporte une vision rigoureuse et une expertise approfondie des destinations adriatiques et alpines.



Ensemble, ils offrent une expertise terrain inégalée, doublée d’une capacité de personnalisation très fine qui séduit de plus en plus d'agences et de tour-opérateurs européens.