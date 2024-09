Le Spécialiste des Balkans Breathe in Travel, Prêt pour 2025 !

Pour 2025, Breathe in Travel s’apprête à dévoiler de nouveaux horizons dans les Balkans. En quête constante de nouveautés, nous explorerons des régions encore préservées du tourisme de masse, offrant aux voyageurs l’opportunité de découvrir les Balkans sous un nouveau jour. De nouveaux hébergements soigneusement sélectionnés enrichiront cette expérience, permettant de redécouvrir cette région sous un angle plus immersif.



Parallèlement, nous sommes ravis d'annoncer que la Croatie rejoindra prochainement notre portefeuille de destinations. Bien que les réservations pour la Croatie ne soient pas encore disponibles, nous vous tiendrons informés dès que les options de voyage seront ouvertes, à la fin de l’année 2024. Ce nouvel ajout promet de nouvelles découvertes et renforcera notre engagement à vous offrir des voyages innovants et mémorables.



À l’aube de cette nouvelle saison, Breathe in Travel et son équipe de professionnels passionnés sont prêts à vous offrir des expériences inédites en Albanie, au Monténégro, en Macédoine du Nord, au Kosovo et bientôt en Croatie.



Nous avons hâte de vous accompagner dans ces nouvelles découvertes et de partager avec vous la beauté et la culture de ces destinations fascinantes !