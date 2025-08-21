TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Croisières : ces navires qui vont faire l’actualité à la rentrée

L'année 2026 s'annonce aussi dense


Alors que la haute saison estivale touche à sa fin, l’industrie de la croisière se prépare à accueillir une nouvelle vague de paquebots dès la rentrée 2025. Quatre navires majeurs sont attendus entre septembre et décembre, avec des profils très variés, du luxe réservé aux adultes aux méga-structures familiales. En parallèle, l’année 2026 s’annonce déjà prometteuse, marquée par une montée en gamme et de nouveaux défis techniques. Virgin, Royal, Princess… une rentrée bien remplie.


Rédigé par le Lundi 25 Août 2025

Virgin Voyages va faire l'actualité avec l'arrivée du Brillant Lady @Deposit-Photos.Com - portosabbia
Après le lancement du Star of The Seas (RCCL), la rentrée sera marquée par l'arrivée du Brilliant Lady, attendu le 5 septembre à New York, après des sorties repoussées.

Fidèle à l’ADN de Virgin Voyages, ce navire réservé aux adultes embarquera 2 770 passagers dans une ambiance lifestyle décomplexée, avec une offre restauration haut de gamme, des cabines au design épuré et des escales pensées pour un public jeune et urbain.

Le 26 septembre, Princess Cruises dévoilera le Star Princess, son plus gros navire jamais construit. Avec 4 300 passagers à bord et une propulsion GNL, ce navire de la classe Sphere incarne l’ambition de durabilité et de confort premium de la marque.

Et en 2026 : l’essor se poursuit

Enfin, Celebrity Cruises clôturera l’année avec Celebrity Xcel, cinquième navire de la série Edge, annoncé pour fin 2025. Un positionnement luxe, avec 3 248 passagers maximum, un design architectural audacieux et une priorité donnée aux espaces extérieurs et à l’expérience culinaire.

Plusieurs lancements majeurs sont déjà annoncés pour l’année suivante.

Royal Caribbean prendra livraison du Legend of the Seas (juillet 2026), troisième navire de la classe Icon, avec un parc aquatique encore plus vaste, une patinoire à ciel ouvert et de nouvelles zones de restauration immersive.

Le luxe à l'honneur

Du côté de MSC, le World Asia entrera en service en décembre 2026 : 205 700 GT, propulsion GNL, positionné pour le marché asiatique mais susceptible d’opérer ponctuellement en Méditerranée.

Le Norwegian Luna (NCL), prévu au printemps 2026, consolidera l’offre premium de la classe Prima, avec des aménagements repensés.

Des navires plus confidentiels feront aussi parler d’eux : Four Seasons I, Emerald Kaia, Explora III, Star Seeker… Autant de signatures haut de gamme, conçues pour un public en quête d’expériences sur mesure et d’exclusivité.


