Croisières : ces navires qui vont faire l’actualité à la rentrée

L'année 2026 s'annonce aussi dense

Alors que la haute saison estivale touche à sa fin, l’industrie de la croisière se prépare à accueillir une nouvelle vague de paquebots dès la rentrée 2025. Quatre navires majeurs sont attendus entre septembre et décembre, avec des profils très variés, du luxe réservé aux adultes aux méga-structures familiales. En parallèle, l’année 2026 s’annonce déjà prometteuse, marquée par une montée en gamme et de nouveaux défis techniques. Virgin, Royal, Princess… une rentrée bien remplie.



Rédigé par Laurent Guéna le Lundi 25 Août 2025

