Croisières : ces navires qui vont faire l’actualité à la rentrée

Virgin Voyages va faire l'actualité avec l'arrivée du Brillant Lady @Deposit-Photos.Com - portosabbia
Après le lancement du Star of The Seas (RCCL), la rentrée sera marquée par l'arrivée du Brilliant Lady, attendu le 5 septembre à New York, après des sorties repoussées.
Fidèle à l’ADN de Virgin Voyages, ce navire réservé aux adultes embarquera 2 770 passagers dans une ambiance lifestyle décomplexée, avec une offre restauration haut de gamme, des cabines au design épuré et des escales pensées pour un public jeune et urbain.
Le 26 septembre, Princess Cruises dévoilera le Star Princess, son plus gros navire jamais construit. Avec 4 300 passagers à bord et une propulsion GNL, ce navire de la classe Sphere incarne l’ambition de durabilité et de confort premium de la marque.
Fidèle à l’ADN de Virgin Voyages, ce navire réservé aux adultes embarquera 2 770 passagers dans une ambiance lifestyle décomplexée, avec une offre restauration haut de gamme, des cabines au design épuré et des escales pensées pour un public jeune et urbain.
Le 26 septembre, Princess Cruises dévoilera le Star Princess, son plus gros navire jamais construit. Avec 4 300 passagers à bord et une propulsion GNL, ce navire de la classe Sphere incarne l’ambition de durabilité et de confort premium de la marque.
Et en 2026 : l’essor se poursuit
Autres articles
-
Star of the Seas, le nouveau fleuron de Royal Caribbean, a commencé ses opérations
-
Royal Caribbean : Richard Fain quitte la présidence, Jason Liberty prend la relève
-
MSC Croisières ouvre les ventes de ses nouveaux itinéraires dans les Caraïbes
-
MSC commande deux nouveaux navires World Class
-
MSC Croisières : nominations de Cécile Walson et Gilles Chauvet
Enfin, Celebrity Cruises clôturera l’année avec Celebrity Xcel, cinquième navire de la série Edge, annoncé pour fin 2025. Un positionnement luxe, avec 3 248 passagers maximum, un design architectural audacieux et une priorité donnée aux espaces extérieurs et à l’expérience culinaire.
Plusieurs lancements majeurs sont déjà annoncés pour l’année suivante.
Royal Caribbean prendra livraison du Legend of the Seas (juillet 2026), troisième navire de la classe Icon, avec un parc aquatique encore plus vaste, une patinoire à ciel ouvert et de nouvelles zones de restauration immersive.
Plusieurs lancements majeurs sont déjà annoncés pour l’année suivante.
Royal Caribbean prendra livraison du Legend of the Seas (juillet 2026), troisième navire de la classe Icon, avec un parc aquatique encore plus vaste, une patinoire à ciel ouvert et de nouvelles zones de restauration immersive.
Le luxe à l'honneur
Du côté de MSC, le World Asia entrera en service en décembre 2026 : 205 700 GT, propulsion GNL, positionné pour le marché asiatique mais susceptible d’opérer ponctuellement en Méditerranée.
Le Norwegian Luna (NCL), prévu au printemps 2026, consolidera l’offre premium de la classe Prima, avec des aménagements repensés.
Des navires plus confidentiels feront aussi parler d’eux : Four Seasons I, Emerald Kaia, Explora III, Star Seeker… Autant de signatures haut de gamme, conçues pour un public en quête d’expériences sur mesure et d’exclusivité.
Le Norwegian Luna (NCL), prévu au printemps 2026, consolidera l’offre premium de la classe Prima, avec des aménagements repensés.
Des navires plus confidentiels feront aussi parler d’eux : Four Seasons I, Emerald Kaia, Explora III, Star Seeker… Autant de signatures haut de gamme, conçues pour un public en quête d’expériences sur mesure et d’exclusivité.
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Laurent Guéna
Voir tous les articles de Laurent Guéna