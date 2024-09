Croisières adult only : Virgin Voyages débarque sur le marché français

Virgin Voyages, la compagnie de croisière exclusivement réservée aux adultes, créée par Sir Richard Branson veut conquérir le marché français et italien.



Entre mai et octobre 2025, elle positionnera deux navires Scarlet Lady et le Resilient Lady, en Europe. Plus de 40 itinéraires sont programmés en Méditerranée occidentale et orientale, en Europe du Nord et en Islande.



"En 2025, Virgin Voyages poursuivra graduellement son développement à l’international en proposant des départs depuis Barcelone, Rome, Athènes et Portsmouth " indique un communiqué de presse.



Pour la représenter en France et en Italie, la compagnie a choisi Cruisepro comme Agent Général (GSA).



Ce dernier aura en charge "toutes les activités de marketing et de vente de la marque sur ces deux marchés clef. "



Cruisepro distribuera la marque aux consommateurs directs et aux agents de voyages. Les réservations seront ouvertes à partir du 8 octobre 2024 au travers "des équipes de Cruisepro et de son système de réservation online".