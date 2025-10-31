TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Le Havre : premier branchement électrique pour un paquebot de croisières

Le MSC Poesia a été connecté à quai


Le Havre poursuit sa transition énergétique avec succès. Ce jeudi 30 octobre, le navire MSC Poesia est devenu le premier paquebot à se connecter au réseau électrique à quai du port du Havre.


La cérémonie s'est tenue en présence d'Edouard Philippe, maire du Havre @MSC
Un premier branchement au port du Havre d’un paquebot de croisières, le MSC Poesia, jeudi 30 octobre 2025, a été rendu possible grâce à un investissement conjoint de l’État, de la Région Normandie, du Département de la Seine-Maritime et d’Haropa Port.

Il positionne la ville parmi les ports européens les plus avancés en matière d’alimentation électrique à quai (OPS).

« Ce premier branchement incarne la vision d’in port moderne, attractif et durable. Le Havre investit pour ses armateurs, pour leurs passagers et pour une croisière plus responsable » souligne Alexandra Ruiz, directrice du GIP Le Havre Croisières.

La cérémonie officielle s’est tenue en présence d’Édouard Philippe, maire du Havre et président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole : « Avec cette première connexion électrique à quai, Le Havre démontre qu’un grand port peut être à la fois performant, accueillant et exemplaire. C’est une fierté pour notre ville et un signal fort pour l’avenir du littoral français. »

MSC en pointe sur le branchement à quai

Pour MSC Croisières, cet essai s’inscrit dans un vaste plan mondial d’électrification de ses escales. Les navires MSC Poesia, MSC Preziosa et MSC Virtuosa se connecteront régulièrement aux installations havraises dès 2026.

« Cette première connexion électrique à quai du MSC Poesia au Havre témoigne de notre engagement concret en faveur de la transition énergétique », déclare Erminio Eschena, directeur des affaires institutionnelles et des relations industrielles du Groupe MSC France.

Cette innovation s’inscrit dans la stratégie européenne Fit for 55, qui prévoit la généralisation du branchement électrique à quai d’ici 2030. En 2024, MSC a déjà réalisé 142 branchements dans 13 ports européens, soit trois fois plus qu’en 2023.

