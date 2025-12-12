Centara ouvre son premier hôtel au Népal





Perché sur les hauteurs de Kaskikot et accessible en 35 minutes depuis Pokhara, le resort intègre The Centara Collection, qui regroupe des établissements singuliers et raffinés.



Il proposera 42 chambres, suites et villas dotées de jardins privés ou de larges balcons, conçues pour accueillir couples, familles et groupes dans un cadre intimiste.



