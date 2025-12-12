Centara ouvre son premier hôtel au Népal, le Himalayan Hideaway Resort Pokhara - DepositPhotos.com, dutourdumonde
Avec le Himalayan Hideaway Resort Pokhara, Centara signe son entrée sur le marché népalais.
Perché sur les hauteurs de Kaskikot et accessible en 35 minutes depuis Pokhara, le resort intègre The Centara Collection, qui regroupe des établissements singuliers et raffinés.
Il proposera 42 chambres, suites et villas dotées de jardins privés ou de larges balcons, conçues pour accueillir couples, familles et groupes dans un cadre intimiste.
A lire aussi : Voyage au Népal : quelles sont les conditions d'entrée ?
Une offre tournée vers la nature, le bien-être et l'immersion culturelle
Le resort proposera un ensemble d’expériences liées au patrimoine naturel et culturel de la région : séances de yoga et soins au Cense by SPA Cenvaree, randonnées sur les villages du Sarangkot Loop Trail, trekking vers le camp de base de l’Annapurna, parapente ou vols en ultraléger.
À l’ouverture, les infrastructures comprendront un restaurant ouvert toute la journée, un bar lounge, une piscine extérieure, une bibliothèque et un rooftop panoramique.
Les développements prévus incluent un restaurant pan-asiatique, un salon de thé et de nouveaux espaces de réunion.
