TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Centara ouvre son premier hôtel au Népal

Le Himalayan Hideaway Resort Pokhara accueillera ses premiers clients en janvier 2026


Centara Hotels & Resorts lancera, en janvier 2026, sa première adresse népalaise : le Himalayan Hideaway Resort Pokhara, The Centara Collection. Situé à Kaskikot, près de Pokhara, l’établissement proposera 42 chambres et villas avec vue sur le massif du Fishtail, mêlant confort contemporain et charme local.


Rédigé par le Lundi 15 Décembre 2025

Centara ouvre son premier hôtel au Népal, le Himalayan Hideaway Resort Pokhara - DepositPhotos.com, dutourdumonde
Centara ouvre son premier hôtel au Népal, le Himalayan Hideaway Resort Pokhara - DepositPhotos.com, dutourdumonde
Aerticket
Avec le Himalayan Hideaway Resort Pokhara, Centara signe son entrée sur le marché népalais.

Perché sur les hauteurs de Kaskikot et accessible en 35 minutes depuis Pokhara, le resort intègre The Centara Collection, qui regroupe des établissements singuliers et raffinés.

Il proposera 42 chambres, suites et villas dotées de jardins privés ou de larges balcons, conçues pour accueillir couples, familles et groupes dans un cadre intimiste.

A lire aussi : Voyage au Népal : quelles sont les conditions d'entrée ?

Une offre tournée vers la nature, le bien-être et l'immersion culturelle

Autres articles
Le resort proposera un ensemble d’expériences liées au patrimoine naturel et culturel de la région : séances de yoga et soins au Cense by SPA Cenvaree, randonnées sur les villages du Sarangkot Loop Trail, trekking vers le camp de base de l’Annapurna, parapente ou vols en ultraléger.

À l’ouverture, les infrastructures comprendront un restaurant ouvert toute la journée, un bar lounge, une piscine extérieure, une bibliothèque et un rooftop panoramique.

Les développements prévus incluent un restaurant pan-asiatique, un salon de thé et de nouveaux espaces de réunion.

A lire aussi : Centara inaugure un quatrième établissements aux Maldives

Lu 218 fois

Tags : centara
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 12 Décembre 2025 - 12:30 Meliá accélère son expansion luxe et lifestyle en 2026

Jeudi 11 Décembre 2025 - 14:00 Le Mekong Romance 5*, nouveau bateau de luxe de Rivages du Monde

Climats du Monde

Brand news LuxuryTravelMaG

Derniers jours : offre “Le privilège de voyager” avec Regent Seven Seas Cruises®

Derniers jours : offre “Le privilège de voyager” avec Regent Seven Seas Cruises®
En tant que professionnel du voyage, vous savez que le cadeau le plus précieux que vous pouvez...
Dernière heure

Selectour déploie une IA conversationnelle avec Kleio

Saint-Ouen : le futur hôtel Oh Baby attendu pour fin 2027

OUIGO ouvre sa nouvelle ligne Paris - Hendaye

Décoller au Vietnam : le plan d'action pour un voyage parfait

République dominicaine : Air Caraïbes s'envole vers Samaná

Brand News

La Pologne à l’horizon 2026/2027

La Pologne à l’horizon 2026/2027
La Pologne s’impose progressivement comme l’une des étoiles montantes du tourisme européen, et...
Les annonces

SOLEA - 2 Agents de réservation H/F - CDD - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DOUBLE SENS - Responsable de Production H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DOUBLE SENS - Gestionnaire Back-office H/F - CDI - (Paris)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté
Distribution

Distribution

Refus d'embarquement après le retard d'un train : quid du remboursement des frais ? [ABO]

Refus d'embarquement après le retard d'un train : quid du remboursement des frais ? [ABO]
Partez en France

Partez en France

Atout France clôture l'année 2025 avec un budget à l’équilibre

Atout France clôture l'année 2025 avec un budget à l’équilibre
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Avec les GIR de Passion Brazil, partez à la découverte de ce gigantesque pays, mosaïque de sensations et de paysages

Avec les GIR de Passion Brazil, partez à la découverte de ce gigantesque pays, mosaïque de sensations et de paysages
Production

Production

Japan Experience change d’échelle et muscle son jeu B2B

Japan Experience change d’échelle et muscle son jeu B2B
AirMaG

AirMaG

République dominicaine : Air Caraïbes s'envole vers Samaná

République dominicaine : Air Caraïbes s'envole vers Samaná
Transport

Transport

OUIGO ouvre sa nouvelle ligne Paris - Hendaye

OUIGO ouvre sa nouvelle ligne Paris - Hendaye
La Travel Tech

La Travel Tech

Selectour déploie une IA conversationnelle avec Kleio

Selectour déploie une IA conversationnelle avec Kleio
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Centara ouvre son premier hôtel au Népal

Centara ouvre son premier hôtel au Népal
HotelMaG

Hébergement

Saint-Ouen : le futur hôtel Oh Baby attendu pour fin 2027

Saint-Ouen : le futur hôtel Oh Baby attendu pour fin 2027
Futuroscopie

Futuroscopie

Un monde déraisonnable ! [ABO]

Un monde déraisonnable ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !
CruiseMaG

CruiseMaG

Taxe croisière : Le Havre monte au créneau

Taxe croisière : Le Havre monte au créneau
TravelJobs

Emploi & Formation

CARREFOUR VOYAGES

CARREFOUR VOYAGES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Air France : un nouveau salon à l’aéroport de Londres Heathrow

Air France : un nouveau salon à l’aéroport de Londres Heathrow
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias