Voyage au Népal : quelles sont les conditions d'entrée ?

Pour se rendre au Népal, les voyageurs devront être munis d'un visa qui reste obligatoire. Ils devront également présenter plusieurs documents à l'embarquement et à l'arrivée :- 1 Test Covid PCR négatif imprimé, en anglais, avec prélèvement moins de 72h avant le départ du vol qui arrive au Népal.- 1 Attestation d'assurance imprimée, en anglais, couvrant les frais médicaux incluant le Covid-19 pour au moins 5000 euros.- 1 Formulaire de santé rempli et imprimé.- 1 Réservation d'hôtel ou de trek.- Voyageurs vaccinés : 1 Copie d'un Certificat UE de vaccination Covid téléchargeable sur Ameli avec 2 doses dont la dernière depuis au moins 14 jours.Pour obtenir son visa il faudra présenter également : un Passeport original : Signé, valable 6 mois après la date de retour, et comprenant 3 pages vierges dont 2 face à face ainsi qu'une Copie de la page d'identité du passeport.En outre un formulaire en ligne de demande de visa devra être rempli en ligne en cliquant ici et en sélectionnant "Embassy of Népal, Paris". Il faut remplir le formulaire et charger en ligne le scan de votre page d'identité de passeport en bonne qualité. Ensuite, vous pourrez imprimer et signer le formulaire.Une Photo d’identité sera aussi demandée : couleur, sur papier photo.Il faudra présenter une copie d'Attestation d'assurance séjour (Indiquant couvrir les rapatriements et les frais médicaux pour 5000 € au moins, incluant le Covid-19, sur la durée totale du séjour au Népal) ainsi qu'une réservation d'hôtel nominative pour les premiers jours du voyage :- Pour les vaccinés Covid, la réservation peut être pour n'importe quelle durée dans n'importe quel hôtel (alternative acceptée : 1 Attestation nominative de trek organisé par une agence locale).- Pour les non-vaccinés Covid, la réservation doit être de 10 jours dans un hôtel agrée. Pour les vaccinés Covid : 1 Copie d'un Certificat UE de vaccination 2 doses téléchargeable sur Ameli. La 2ème dose est obligatoire même si vous avez déjà eu le Covid (sauf vaccin Jansen) et doit avoir été injectée depuis au moins 14 jours.