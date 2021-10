Voyage à Abu Dhabi : levée de quarantaine pour les non-vaccinés

L’accès à certains espaces publics d’Abu Dhabi est uniquement autorisé pour les personnes complètement vaccinées, officiellement exemptées ou âgées de moins de 16 ans, et qui détiennent le statut vert sur l’appli Alhosn (vaccinés présentant un test PCR négatif tous les 30 jours pour garder leur statut ‘vert’, les personnes détenant une exemption officielle doivent pouvoir présenter un test PCR négatif tous les 7 jours pour garder leur statut ‘vert’ et les de moins de 16 ans).



A noter que les hôtels peuvent opérer à 100 % de leur capacité et les tables au restaurant peuvent accueillir jusqu'à 10 personnes. Le masque reste tout de même obligatoire en-dehors de la table



Les clubs de santé, salles de sport, académies sportives et spas peuvent opérer à 50 % de leur capacité.



La capacité des événements communautaires, sportifs, professionnels (tels que les expositions ou conférences) et de divertissement, y compris les pièces de théâtre et les concerts a été augmentée à 60 %.



Les chauffeurs de taxi peuvent accepter jusqu’à trois passagers en même temps dans un taxi de 5 places et jusqu’à quatre passagers dans un taxi de sept places.



Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics, sauf pour les enfants âgés de moins de deux ans