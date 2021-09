Podcasts : Entretien avec Fatma Almehairi, vice-présidente des ventes d'Etihad Airways pour les Emirats

Bon à savoir

: "C'est la, basée à Abu Dhabi, elle a été fondée en 2003.Le nom Etihad signifie "Union" en arabe, soit l'union des 7 Émirats mais aussi l'union de son peuple. Notre flotte se compose d'.": "La sécurité des passagers est notre priorité. C'est pourquoi nous avons mis en place le programme Etihad Wellness qui inclut notamment une assurance Covid19 quiet. Par ailleurs, les.": "J'ai fait une partie de mes études en France et notamment à Toulouse où j'ai passé 18 mois. J'y ai obtenu mon MBA Aérospace. Et puis j'ai rencontré mon mari à Paris, c'est un Français !J'ai choisi de travailler chez Etihad parce que je j'ai une passion pour l'aviation grâce à mon père qui était pilote d'avion.J'ai occupé plusieurs postes chez Etihad Airways avant celui-ci. J'ai commencé à travailler chez Etihad Airways en 2010 comme Graduate manager puis j'ai travaillé comme Sales development manager à Paris avant de devenirJ'ai aussi passé 2 ans au Canada, à Toronto, en tant en tant que country manager et j'ai finalement atterri à Abu Dhabi, au siège en tant que vice-président ventes Émirats.": "Absolument, je ne suis pas la seule, loin de là. Beaucoup de femmes ont des postes à responsabilité chez Etihad Airways.On compte environ. Nous avons par exemple Amal Al Marzooqi, qui est vice-présidente des finances; Amina Tahar, qui est notre vice-présidente marketing ; le docteur Nadia Bastaki qui est notre vice-présidente des services médicaux...Nous sommes fiers d'avoir toutes ces, sans oublier nos femmes pilotes et ingénieurs qui jouent un rôle très important chez Etihad Airways.Il faut savoir que. C'est pourquoi nous avons des femmes ministres à Abu Dhabi et à Dubai. Tout cela part d'une vraie décision politique des Emirats,."