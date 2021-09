Réouverture d’Abu Dhabi : découvrez toutes les nouveautés

Ce nouveau quartier mêle innovations architecturales, bien-être et attractions inédites et se déploie le long d’un bras de mer de 2,5 km.Espaces verts, marina, restaurants, cafés, promenades et pistes cyclables bordent ce boulevard maritime avec une vue ininterrompue depuis l’eau jusqu'à la Grande Mosquée Sheikh Zayed. Au cœur d’ Al Qana , The Bridge, nouveau hub du bien-être, se veut à la fois un pont reliant tous les aspects de la vie, du travail, des loisirs et également un pont entre science et art. S’étalant sur 8000m² avec trois étages ainsi qu’un rooftop végétalisé, ce nouvel espace propose des activités autour de l’art culinaire, du voyage et de l’aventure en pleine nature, ou encore de la création artistique et culturelle.