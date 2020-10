Profitez de l’e-learning d’Abu Dhabi

A quinze minutes de bateau au large de la ville d’Abu Dhabi, l’île de Nurai est un véritable havre de paix. Parsemée de quelques villas privées, cette île naturelle abrite le magnifique Zaya Nurai Island Resort, boutique-hôtel proposant des villas les pieds dans l’eau. Fruit des réflexions d’un studio new-yorkais et d’architectes parisiens, il fait la part belle aux matériaux naturels et a misé sur une architecture durable pour réduire sa consommation en énergie et générer un tiers de son électricité grâce au solaire.



Nurai, dont le nom vient de l’arabe « nur » signifiant « lumière » a mis cette dernière au cœur de sa conception : design aux lignes épurées, grands espaces vitrés, architecture et décoration contemporaine minimaliste servant d’écrin pour la nature environnante.



On peut y passer la journée, s’y rendre pour un dîner romantique ou y séjourner pour profiter pleinement de ses atouts.