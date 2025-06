Entre Dolce Vita et ambitions long-courrier, ITA Airways renforce sa présence sur la Côte d’Azur

L’aéroport de Nice est peut-être l’aéroport français le plus italien. Une grande partie de notre clientèle vient d’Italie, et la relation aérienne avec ITA est clé

« Nous avons toujours eu un lien fort avec l’Italie. Aujourd’hui, beaucoup de nos visiteurs italiens possèdent une maison secondaire ici. C’est une clientèle d'un autre style, fidèle, exigeante et à fort pouvoir d’achat ».

, la compagnie ITA Airways mise sur des connexions rapides et régulières via son hub de Rome Fiumicino.Le hub propose actuellement des correspondances versParmi elles, 16 sont des liaisons long-courriers vers l’Amérique, l’Afrique, l’Asie ou l’Océanie.Pour ce premier trimestre 2025, la compagnie se réjouit d’excellents résultats opérationnels : 87,9 % de ses vols sont arrivés à l’heure, et 99,6 % ont été effectués comme prévu sans annulation.La soirée a aussi été marquée par le discours chaleureux de Franck Goldnadel, président du directoire d’Aéroports de la Côte d’Azur, qui a salué les liens historiques et affectifs entre la région et l’Italie. «».Un point de vue partagé par Isabelle Defoly, directrice de l’offre affaires à l’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur, qui ajoute :