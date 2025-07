Côte d’Azur France : quelles perspectives pour cet été ?

Les excellentes perspectives de fréquentation pour cet été montrent que notre stratégie fonctionne.

La Côte d’Azur ne se limite pas à l’été ni au littoral : elle se vit et se découvre toute l’année au rythme des festivals, des grands événements, de la nature, du bien-être, de la culture et du sport.

Les. Dans l’hôtellerie littorale, les réservations pour juillet-août progressent de 3 points par rapport à 2024, et de 2 points dans le moyen et haut pays. Les locations entre particuliers sont stables (-1 point), mais cette stabilité s’inscrit dans une hausse de 11 % de l’offre disponible. Les arrivées aériennes internationales sont en croissance de 7,5 % pour mai-juin, et de 11 % pour juillet-août. Les marchés les plus dynamiques sont l’Asie du Nord-Est (+38 %), l’Océanie (+18 %), l’Europe de l’Ouest et du Sud (+10 % et +9 %), ainsi que l’Amérique du Nord (+9 %).Ladépasse 120 € pour les touristes internationaux, contre 75 € pour les visiteurs français. Pour maintenir cette dynamique, Côte d’Azur France prévoit des actions ciblées au second semestre : mission en Chine (Xiamen et Hong Kong), événements presse à Paris et Milan, participation à des salons outdoor, accueil de tour-opérateurs, et présence à New York pour le 14 juillet via un partenariat avec French Winks.La présidente Alexandra Borchio Fontimp a déclaré : «[…]