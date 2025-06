Tourisme 2025 : une saison d'été sous surveillance

Entre le 1er janvier et le 13 juin 2025, les nuitées françaises ont diminué de 4 % par rapport à la même période en 2024. Pour la seule avant-saison, ce recul atteint 7 %, avec environ 120 millions de nuitées comptabilisées. Cette baisse contraste avec l’année précédente, où les longs week-ends du mois de mai, incluant notamment les fériés du 8 mai et de l’Ascension, avaient fortement stimulé la fréquentation. En 2025, la structure calendaire reste favorable sur le papier, mais la satisfaction des destinations ne s’est concrétisée qu’à partir de fin mai. Le week-end de l’Ascension a satisfait 88 % des destinations, et celui de la Pentecôte 82 %.



Les données montrent une fréquentation moins concentrée sur les week-ends que l’an passé, avec une période plus étalée. Le recul est homogène dans les espaces urbains, ruraux, littoraux et de montagne, même si certaines nuances apparaissent. Par exemple, la clientèle étrangère est stable en ville et à la montagne, mais en retrait dans les zones rurales et littorales. Certaines destinations notent également une progression de la fréquentation issue de leur bassin de vie local. Ce retour à une configuration comparable à celle de 2023 et 2022 donne un cadre de référence plus clair pour anticiper les tendances estivales.