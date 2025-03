ADN Tourisme agit en faveur du départ en vacances de tous

Le non-départ de nos concitoyens en vacances est un véritable enjeu de cohésion sociale auquel nous devons être capables d’apporter des solutions concrètes

Le programme Jour pour Jour que propose Essentiem est une formidable opportunité pour agir collectivement et faire en sorte que ce problème ne soit plus une fatalité

Le programme Jour pour Jour a pour objectif de, permettant ainsi à des publics fragiles de bénéficier de séjours. Le fonds de dotation Essentiem est chargé de la collecte et de la gestion fiscale de ces dons, qu’il redistribue à quatre opérateurs :. En rejoignant cette initiative, ADN Tourisme entend sensibiliser et mobiliser son réseau, composé de 1 200 structures et 14 200 salariés, autour de cet enjeu social.», a déclaré Stéphane Villain . «. » Ce partenariat s’inscrit dans une volonté partagée de rendre les vacances accessibles au plus grand nombre et d’agir en faveur d’un tourisme plus inclusif.