ADN Tourisme : la 5e édition de "Partir en France" fait le plein

La réussite de cet événement repose également sur l’implication de partenaires prestigieux tels que. Ces collaborations ont permis de renforcer la visibilité des initiatives locales et de valoriser le tourisme de savoir-faire. L’AJT, qui regroupe plus de, a contribué à garantir une couverture médiatique de qualité, tandis que Michelin Editions a apporté son expertise en matière de guides touristiques et cartographiques. Entreprise et Découverte , avec ses 450 membres, a mis en avant la filière du tourisme industriel, soulignant son rôle croissant dans l’attractivité des territoires. Ces partenariats illustrent la, en encourageant des échanges constructifs entre professionnels et en soutenant des projets novateurs dans le secteur.