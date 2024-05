ADN Tourisme : « Nous aimerions ne pas être mis à l'écart » 🔑

Environ 500 structures - quelque 450 Offices de tourisme et 40 relais territoriaux - adhérentes d'ADN Tourisme, sont concernées par l’évolution de « Qualité Tourisme ».



Beaucoup nous ont appelés ou écrit pour manifester leur incompréhension, leur mécontentement, en disant « Pourquoi ne sommes-nous pas tenues au courant ? Comment tout ceci va se traduire techniquement ? » Elles nous posent de nombreuses questions précises, que nous avons listées et transmises à la DGE. Nous attendons des réponses.



Mais vous voyez bien le côté incongru de la situation : ces arrêtés sont applicables au 1er mai, et derrière, il nous manque quasiment 80% des éléments techniques pour savoir comment tout cela va s’appliquer concrètement sur le terrain.



Tout ceci crée de l'inquiétude inutilement, car si tout avait été préparé en amont avec les acteurs concernés - ADN Tourisme, mais aussi les autres acteurs du comité de gestion de la marque « Qualité Tourisme » - nous aurions pu travailler la communication et faire de ce lancement une vraie réussite.



Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des dizaines et des dizaines d'acteurs territoriaux qui nous posent des questions très techniques et à qui on ne peut que répondre que nous attendons nous-mêmes les réponses de l'Etat.

Pour le moment, nous attendons de savoir comment Atout France va vouloir fonctionner et quel rôle va nous être proposé, sachant que généralement, pour qu'un projet de ce type fonctionne, il faut qu'il y ait une animation territoriale, ce que nous sommes idéalement placés pour faire, grâce à nos 1 200 adhérents partout en France.



De notre côté, nous disposons d'une expertise très forte en interne, sur laquelle nos adhérents s'appuient énormément, grâce notamment à une personne spécialisée et à temps plein, qui connaît par cœur tous les systèmes de certification.



Nous aimerions donc ne pas être mis à l'écart. Il serait difficile de comprendre cette recentralisation des marques là où toute une expertise existe déjà.



Mais attendons d'abord de savoir ce qu'Atout France va concrètement nous dire. Pour l'instant, et malgré nos mains tendues, nous n'avons pas d’informations sur « Tourisme & Handicap », dont le marché s’est arrêté le 29 février dernier.