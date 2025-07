ADN Tourisme : Marc Richet nommé directeur général de transition

"Impliqué depuis longtemps au sein d’ADN Tourisme, aussi bien en tant qu’administrateur que comme membre de groupes de travail, je mesure la force de cette fédération, le professionnalisme de son équipe et de ses adhérents, et l’implication de ses administrateurs. C’est donc une structure que je connais, à laquelle je dois beaucoup, et pour laquelle je suis heureux de m’engager sous une nouvelle forme. "

Marc Richet a été notamment directeur de Deux-Sèvres Tourisme de 1996 à 2017 et du Comité régional du tourisme Centre-Val de Loire de 2017 à 2024.