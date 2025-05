Antoine Angeard quitte ADN Tourisme

"A partir du 21 juin, je voguerai vers d'autres aventures ⛵: d'abord vers des projets personnels qui me tiennent à cœur ; puis des projets professionnels qui restent à définir et qui, peut-être, me ramèneront vers mon sud-ouest natal. A suivre !"

A l'occasion de l'Assemblée Générale d'ADN Tourisme, Antoine Angeard a annoncé son départ.Directeur général d' ADN Tourisme, il occupait le poste depuis 16 octobre 2023. Il quittera ses fonctions le 21 juin 2025.Il a déclaré sur Linkedin :Avant de rejoindre ADN Tourisme, il avait passé 13 ans à la direction générale de la Fédération des agences d’attractivité, de développement économique et d’innovation (CNER).