La marque « Tourisme & Handicap » devient un label d’État 🔑

En revanche, la marque « Qualité Tourisme » est amenée à disparaître progressivement au profit du nouvel label « Destination d'excellence », nous a confirmé un porte-parole d'Olivia Grégoire. Et ce, au 31 décembre 2026 (un arrêté relatif aux conditions d’attribution et de retrait du label « Qualité Tourisme » organisera cette gestion extinctive).



Atout France assure donc la gestion opérationnelle et la promotion du nouveau label depuis mai 2024, dans le but de renforcer la qualité de l’offre touristique pour les hébergements, la restauration, les lieux de visites ou de loisirs, les lieux d'information touristiques (offices de tourisme notamment), les transports.



Il ne s'agit pas seulement de la qualité de l’accueil, mais aussi de renforcer le niveau d’exigence en matière d’écoresponsabilité (sobriété numérique et énergétique, consommations d’eau, la gestion des déchets, etc.) et d’information des publics en situation de handicap, conformément aux objectifs du Plan Destination France.



En effet, l'obtention du label « Destination d'excellence » repose sur deux piliers principaux :



- la qualité de l'accueil et des prestations, dont le confort, le savoir-faire et le savoir-être des exploitants et personnels, la maîtrise des langues étrangères, la qualité des informations délivrées aux clientèles touristiques ainsi que le suivi de la satisfaction de ces dernières ;



- le niveau d'exigence des mesures prises en faveur de la protection de l'environnement et de la promotion d'un tourisme éco-responsable.